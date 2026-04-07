Британські дрони знищили підконтрольний росіянам міст на Херсонщині,– The Telegraph

Бійці ЗСУ за допомогою безпілотників британського виробництва завдали удару по переправі через Дніпро, яку російські війська використовували для забезпечення своїх підрозділів на окупованій території Херсонської області. Про це повідомляє The Telegraph, зазначаючи, що атака стала частиною ширшої кампанії зі знищення ключової логістичної інфраструктури РФ.

Йдеться про міст, який відігравав важливу роль у постачанні техніки, боєприпасів і особового складу між позиціями російських військ на різних берегах Дніпра. За інформацією видання, переправа була однією з небагатьох доступних точок, через які здійснювалося регулярне забезпечення угруповання РФ на цьому напрямку. Після удару вона зазнала значних руйнувань і фактично втратила здатність виконувати свої функції.

У матеріалі підкреслюється, що для атаки використовувалися далекобійні безпілотні системи, передані Великою Британією. Вони дозволяють уражати цілі глибоко в тилу противника без необхідності прямого контакту на лінії фронту. Саме такі технології Україна дедалі активніше застосовує для ударів по інфраструктурі, яка має критичне значення для ведення бойових дій.

The Telegraph зазначає, що удари по переправах через Дніпро є системними. Річка залишається ключовим природним бар’єром, і контроль над переходами через неї визначає можливості сторін у маневруванні військами та забезпеченні. Знищення мостів і понтонних переправ ускладнює переміщення техніки та постачання ресурсів, що безпосередньо впливає на боєздатність російських підрозділів.

Видання також звертає увагу на те, що російські війська змушені використовувати альтернативні маршрути, які є довшими, менш ефективними і більш вразливими для нових ударів. Це створює додаткове навантаження на логістику та знижує швидкість реагування на зміни на полі бою.

Оборонні переваги України та ЄС

Українські чиновники та підприємці з оборонної галузі попереджають, що британські фірми ризикують відстати від більш гнучких європейських конкурентів.

Німецька компанія Quantum Systems та португальська Tekever стали провідними постачальниками розвідувальних БПЛА для України. Офіцер із позивним "Рам", який очолює підрозділ ударних безпілотників, високо оцінив не тільки безпілотник Vector компанії Quantum, широко визнаний еталоном розвідувальної інформації на середніх дистанціях, але й тісну співпрацю компанії з українськими підрозділами.

"Компанія Quantum дуже швидко зрозуміла, що їм необхідно бути присутніми тут, – сказав він. – Вони спостерігають за роботою своєї продукції і швидко реагують. Британські компанії діють повільніше".

За словами Андрія Довбенка, засновника UK-Ukraine TechExchange, цей розрив відображає глибшу структурну проблему. Теоретично Велика Британія мала б мати перевагу, зважаючи на її активну підтримку України, сприятливе нормативно-правове середовище та глобальне домінування англійської мови. Але британським оборонним компаніям не вдалося втілити це у значущу промислову інтеграцію на місцях.

"Мене дивує, що жодна британська компанія не змогла досягти таких самих масштабів, як Quantum або Tekever", – сказав він. "У обох компаній є великі українські команди, люди, які розуміють, як працювати з військовими. Британські фірми цього не розуміють… Якщо ви відправите представника в бригаду, де ніхто толком не говорить англійською, ви не зможете налагодити ті ж стосунки".

Роль західної допомоги

Окремо підкреслюється роль західної військової допомоги. Британські безпілотники є частиною ширшої підтримки, яка дозволяє Україні проводити високоточні операції проти інфраструктури противника. Такі системи поєднують дальність, точність і відносно низьку вартість у порівнянні з традиційними засобами ураження, що робить їх ефективним інструментом у сучасній війні.

У матеріалі наголошується, що характер бойових дій змінюється: замість масштабних наступів дедалі більшого значення набувають точкові удари по критичних об’єктах. Україна використовує цей підхід для поступового виснаження російських сил, порушуючи їхні ланцюги постачання та обмежуючи можливості для маневру.

Таким чином, як зазначає The Telegraph, знищення переправ через Дніпро є не лише тактичним успіхом, а й елементом довгострокової стратегії, спрямованої на ослаблення позицій РФ на окупованих територіях та ускладнення утримання контролю над ними.

Війна України та Росії - останні новини

Напередодні Сили оборони України завдали ураження по нафтовому терміналу "Усть-Луга Ойл" на території Ленінградської області. Згідно попередньої інформації, було вражено три резервуари "Транснафти". Цей об'єкт є важливим елементом експортної інфраструктури нафтопродуктів РФ.

У ніч на 6 квітня українські дрони пошкодили нафтопроводи терміналу "Шесхарис" у Новоросійську. Внаслідок атак було пошкоджено причали №1 та №2. Крім того, зафіксовано удар по нафтопроводу в іншій зоні навантаження, розташованого поруч із вузлами SICN та запірною арматурою трубопровідної системи.

