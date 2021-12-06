Карантинні заходи посилили через штам "Омікрон"

Влада Румунії, де виявили перші випадки нового штаму коронавірусу, ввела додаткові карантинні заходи через штам "Омікрон". Нові обмеження торкнутися всіх, хто в'їжджає в країну.

Про це повідомляє Digi24

Всі вакциновані громадяни Румунії та країн Європейського Союзу, які в'їжджають з третіх країн, повинні надати негативний ПЛР-тест на COVID-19, якому не більше 48 годин. Невакциновані туристи повинні будуть пройти 10-денну самоізоляцію.

Громадяни ЄС, які в'їжджають з країн-членів, повинні мати при собі сертифікат про повний курс вакцинації або довідку про одужання від COVID-19, або негативний ПЛР-тест, якому не більше 72 години. При цьому нещеплені туристи з країн "червоної зони" повинні будуть пройти двотижневий карантин.

Крім того, з 20 грудня для всіх, хто в'їжджає, в країну вводять форму місцеперебування пасажира, яку видаватимуть при в'їзді в країну

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Вперше новий штам B.1.1.529 був виявлений в ПАР 24 листопада. Він відрізняється великою кількістю мутацій і, як вважається, може бути більш стійкий до вакцин, а також швидше поширюватися.

ВООЗ назвала новий штам коронавірус грецькою літерою "Омікрон". В організації підкреслили, що новий штам має велику кількість мутацій, деякі з яких викликають занепокоєння.

"Попередні дані свідчать про підвищений ризик повторного зараження цим варіантом у порівнянні з іншими", – зазначили у ВООЗ.

Експерти вважають, що новий штам може бути в шість разів заразніше штаму "Дельта".

4 грудня у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що новий штам коронавірусу "Омікрон" не викликав поки жодного випадку смерті майже в 40 країнах, де він був виявлений.

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Автор: Анастасія Горбачова