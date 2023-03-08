До топ-10 найбезпечніших міст для соло-мандрівниць потрапили Дубай, Мадрид, Анталья і Краків.

Дубай (ОАЕ) визнали найбезпечнішим містом для жінок, які подорожують поодинці.

Як пише Express з посиланням на свіже дослідження InsureMyTrip, індивідуальні подорожі стають все більш популярними, і багато жінок вважають за краще подорожувати поодинці.

Автори дослідження описують Дубай як найбезпечніше місце для жінок, щоб ходити по ньому вночі.

Відео дня

Найбезпечніші напрямки для жінок-туристок 2023

1. Дубай, ОАЕ.

2. Мадрид, Іспанія.

3. Чіангмай, Таїланд.

4. Анталья, Туреччина.

5. Мюнхен, Німеччина.

6. Барселона, Іспанія.

7. Медіна, Саудівська Аравія.

8. Прага, Чехія.

9. Краків, Польща.

10. Лісабон, Португалія.

Де найбезпечніше відпочивати туристам у 2023 році

Раніше туристичні експерти визначили найбезпечніші країни світу для жінок, подорожуючих поодинці. Очолили рейтинг Ірландія, Австрія та Норвегія.

При цьому німецький Мюнхен визнали найбезпечнішим містом у Європі для одиночних туристів. Також до топ-5 потрапили Цюрих, Прага, Загреб і Тімішоара.

Водночас рейтинг найбезпечніших для туристів країн Європи цього року очолили Швейцарія, Ісландія, Норвегія, Данія та Люксембург.

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-канал УНІАН.Туризм.