Амстердам, який очолив рейтинг, вже кілька років веде активну кампанію з протидії надмірному туризму.

Столицю Нідерландів місто Амстердам визнали найкращим містом у світі для відвідування навесні.

Як пише видання Express з посиланням на результати дослідження, проведеного туристичним додатком Bounce, при складанні рейтингу були вивчені середня кількість опадів, температура і те, чим можна зайнятися навесні в тому чи іншому місті.

Топ-10 міст світ для відвідування навесні

1. Амстердам, Нідерланди.

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2. Лондон, Англія.

3. Прага, Чехія.

4. Пекін, Китай.

5. Рим, Італія.

6. Лас-Вегас, США.

7. Париж, Франція.

8. Відень, Австрія.

9. Мельбурн, Австралія.

10. Лос-Анджелес, США.

Амстердам очолив список завдяки великій кількості заходів та святкувань, які випадають на весну. Наприклад, День короля 27 квітня, коли люди виходять на вулиці в помаранчевих шатах, щоб відсвяткувати день народження короля Віллема Олександра, і танцюють до пізньої ночі.

Весна також є підходящим часом року для відвідування вражаючих полів тюльпанів у королівському парку Кекенхоф, куди легко доїхати зі столиці.

Крім того, навесні в Амстердамі дуже популярні пікніки в міських парках. Особливо городяни і туристи люблять збиратися в парку Вондела.

Амстердам проти туристів

Незважаючи на те, що Амстердам є одним з найпопулярніших серед туристів міст Європи, сам він не дуже радий гостям, принаймні, тим, кого, в першу чергу, приваблюють розваги для дорослих. Місцеві жителі скаржаться, що численні туристи, які приїжджають в місто покурити канабіс, гарненько напитися і подивитися на секс-працівниць з кварталу червоних ліхтарів (все це тут легально) – підвищують рівень злочинності в місті, залишають багато сміття та заважають їм спати. Тому ось уже кілька років місцева влада проводить політику з боротьби з надмірним туризмом.

Так, у 2021 році стало відомо, що вікна борделів району червоних ліхтарів в Амстердамі будуть закриті, а весь "центр еротики" буде перенесений подалі від центру міста.

Крім того, вже з середини травня 2023 року в Амстердамі набудуть чинності нові правила поведінки для туристів. Серед іншого, в місті стане незаконним куріння марихуани на вулицях кварталу червоних ліхтарів. Також у столиці Нідерландів будуть раніше закриватися кафе і ресторани. Раніше повинні будуть закривати свої заклади і секс-працівники.

А буквально днями стало відомо, що влада Амстердама розгорнула цілу кампанію по боротьбі з туристами з Британії, які люблять приїжджати в місто, щоб влаштувати парубочі вечірки або нон-стоп забіги по барах. Тепер ті, хто буде намагатися знайти в гуглі інформацію про подібні розваги, будуть отримувати попереджувальні повідомлення, що їм тут не раді.

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