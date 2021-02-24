Вартість проекту становить 1,3 млрд грн.

В Одеській області планують реалізувати туристичний проект «Велике і мале велокола Одещини», який передбачає будівництво 420,1 км велодоріжок орієнтовною вартістю 1,3 млрд грн.

Читайте такожМандрівник з Одеси першим у світі дістався вулкану в Болівії на велосипеді (відео)Про це заявив голова Служби автомобільних доріг в Одеській області Дмитро Рибалко під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Інфраструктура».

«Мале коло - це 90 км навколо курортних сіл, які максимально наближені до Одеси - Чорноморськ, Кароліно-Бугаз, Грибівка, Овідіополь. Якщо ми говоримо про велике коло, то воно йтиме через дорогу М-16, яка веде до Кучургана, з поворотом на Біляївку через дорогу Т-16-25, яка також замикатиметься на Кароліно-Бугазі, і ми маємо тут протяжність 250 кілометрів . Але також є прибережні дороги через Затоку, Шабу, далі на Сергіївку, Курортне, Миколаївку і так до Татарбунарів дорогою М-15 «Одеса-Рені», - сказав він.

За словами Рибалка, першочергові об'єкти проекту мають протяжність 232,7 км, причому вони вже проектуються і в квітні виходять з експертизи.

«Йдеться не йде про те, щоб фарбою намалювати на дорозі зі знаком, що там можна їхати на велотранспорті. Це відокремлені від дороги об'єкти з відповідним бар'єрним огородженням або кущами, які відділятимуть велосипедистів від основного проїзду, створюючи безпечний рух», - сказав він.

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Автор: Дмитро Шварц