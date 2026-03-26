У Німеччині пожежа знищила частину історичного замку 12-го століття

Сильна пожежа, що спалахнула в ніч з 25 на 26 березня 2026 року, пошкодила частину замку Руннебург 12-го століття в містечку Вайсензее (Тюрінгія, Німеччина).

Як пише Der Spiegel з посиланням на заяву представника місцевої поліції, на щастя пожежникам вдалося запобігти поширенню вогню, що почалося безпосередньо поруч із високою сторожовою вежею замку, на інші його частини.

Спочатку рятувальники побоювалися, що через сильний вітер і велику кількість іскор полум'я пошириться на інші частини історичної будівлі.

Втім через велику кількість іскор, можливо, були пошкоджені автомобілі, припарковані на прилеглих вулицях.

За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Причини пожежі та масштаб пошкоджень замку ще встановлюються.

Згідно з даними Фонду замків і садів Тюрінгії, замок Руннебург був побудований близько 1170 року. Він розташований на невеликому пагорбі на околиці міста Вайсензее і вважається одним з найважливіших зразків романської архітектури в Німеччині.

Як раніше повідомляв УНІАН.Туризм, влітку 2024 року частково обвалився історичний готель у мальовничому туристичному регіоні на березі річки Мозель. Тоді загинули дві людини.

Тим часом, наприкінці 2022 року в Берліні вибухнув найбільший у світі циліндричний акваріум, у якому на той момент перебувало 1500 риб.

