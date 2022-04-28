"За" виключення Росії з цієї організації проголосували 40 країн, "проти" – 11.

Росію вигнали зі Всесвітньої туристичної організації.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури України у Telegram.

Зазначається, що сьогодні на Генеральній асамблеї ВТО ООН більшістю голосів було призупинено членство Росії у Всесвітній туристичній організації.

"Вдячний усім державам, що підтримали вигнання Росії. Завдяки цьому рішенню туристична галузь Росії буде відкинута у розвитку на десятиліття в минуле", - відзначив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

В прес-службі також додали, що "за" виключення Росії проголосували 40 країн, "проти" – 11.

"Проти" цього рішення виступили набагато менше країн: Сирія, Білорусь, Казахстан, Нікарагуа, Зімбабве, Алжир, Боснія і Герцеговина, Північна Корея, Китай та Єгипет.

Як повідомляв УНІАН, російський паспорт фактично втратив свою цінність і вагу з точки зору безвізових поїздок через розв'язану РФ війну в Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: