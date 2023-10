До топ-3 потрапили пам'ятки, розташовані у Великій Британії.

Тематичний тур по кіностудії в Лондоні, де створювали культові фільми про Гаррі Поттера, визнали найбільш переоціненою туристичною визначною пам'яткою у світі.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного SavingsSpot на основі аналізу відгуків на TripAdvisor. При складанні антирейтингу відстежувалися згадки слова "дорого" з приводу плати за вхід, вартості паркування, а також цін на їжу і напої відвідувачами історичних пам'яток, культурних пам'яток і тематичних парків по всьому світу, пише The Independent.

Як зазначають автори дослідження, ціни на тур Warner Bros. Studio Tour London – The Making of Harry Potter стартують від 53,50 фунтів стерлінгів для дорослих (близько 65 доларів США) і 43 фунтів стерлінгів для дітей (близько 52 доларів США), а "магічні" доповнення, включаючи сувенірний путівник, післяобідній чай/шампанське для двох і цифровий гід, обійдуться шанувальникам Гаррі Поттера додатково в 125,10 фунтів стерлінгів (близько 153 доларів США).

При цьому автори відгуків за підсумками відвідування студії назвали "шалено дорогим" тутешній сувенірний магазин, де запитували 8 фунтів (близько 10 доларів США) за шоколадну жабу, а також рекомендували відвідувачам уникати там купівлі їжі за "здирницькими" цінами.

Примітно, що топ-3 в антирейтингу сформували пам'ятки, розташовані у Великій Британії. Так, друге місце дісталося тематичному парку Legoland Windsor Resort, а третє – колесу огляду "Лондонське око".

Зокрема, сімейний день в Леголенді для двох дорослих і двох дітей обійдеться мінімум в 136 фунтів стерлінгів (близько 166 доларів США), плюс доведеться додатково заплатити за фотографії, парковку і обід. При цьому ціни на поїздку на знаменитому London Eye стартують від 25,50 фунтів стерлінгів з дорослого (близько 31 долар США).

Туристичні пам'ятки світу з найбільш завищеними цінами:

1. Екскурсія по студії Warner Bros. у Лондоні – "Створення Гаррі Поттера", Велика Британія (8 283 згадки в контексті надмірної дорожнечі).

2. Курорт Леголенд Віндзор, Велика Британія (5680).

3. Лондонське око, Велика Британія (5066).

4. Бурдж-Халіфа, ОАЕ (4839).

5. Оглядовий майданчик The View from The Shard, Велика Британія (3223).

6. Тур Universal Studios у Флориді, США (3189).

7. Блакитна лагуна, Ісландія (3139).

8. Тематичний парк Disney "Чарівне Королівство", США (3127).

9. Замок Ворик, Велика Британія (3067).

10. Емпайр-стейт-Білдінг, США (3056).

Як повідомляв УНІАН, раніше були названі найкращі та найгірші туристичні пам'ятки світу. Очолила рейтинг будівля угорського парламенту в Будапешті, останнє місце дісталося Алеї слави в Лос-Анджелесі.

