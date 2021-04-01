У трійку лідерів рейтингу також увійшли Нью-Йорк і Стамбул.

Дубай очолив список найбажаніших напрямків для подорожей.

Читайте такожСтали відомі найпопулярніші маршрути з аеропорту "Бориспіль" у квітніПро це йдеться в дослідженні туристичного порталу Wego Travel. Зокрема, його користувачі хотіли б поїхати в Дубай вже цієї весни. На другому місці в рейтингу їхніх уподобань - Нью-Йорк, на третьому – Стамбул.

Далі йдуть Канкун, Бангкок, Лондон, Париж, Лісабон і Мале. Замикає десятку Барселона.

«Як тільки люди знову зможуть подорожувати, як тільки уряди знімуть обмеження, люди відразу ж знову будуть готові до поїздок", - висловив думку Росс Вейч, виконавчий директор Wego Travel. Він зазначив, що інтерес до подорожей нікуди не подівся.

Як передає thenationalnews.com, за даними порталу, значно спростять подорожі так звані паспорти здоров'я - їх можна буде використовувати як для посадки на рейс, так і в повсякденному житті – для походу в спортзал або кінотеатр. Тим часом, карантинна політика низки країн як і раніше є стримуючим фактором для багатьох мандрівників.

За словами Вейча, цифрові паспорти здоров'я стануть новим обов'язковим аксесуаром для подорожей у світі після коронавірусу. Подорожі за міжнародними напрямками в майбутньому будуть залежати саме від них.

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Автор: Ірина Погоріла