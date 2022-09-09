Пасажирка не знала про підготовлюваний сюрприз.

Залізничний вокзал в Калуші у п'ятницю, 9 вересня, прийняв 100-тисячного пасажира "Стефанія експреса". Поїзд вирушив у святковий рейс увечері.

Про повідомляє "Укрзалізниця"у своєму Telegram-каналі.

Особливість рейсу в тому, що в поїзді буде 100 тисячний пасажир з моменту його перейменування та оновлення після перемоги пісні "Стефанія" на Євробаченні.

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В "Укрзалізниці" розповіли, що ювілейним пасажиром виявилася дівчина. Їй подарували рожеву панаму з написом "Калуш" та автографом від гурту Kalush Orchestra. Пасажирка не знала про підготовлюваний сюрприз.

Крім того, тепер звучання пісні "Стефанія" на відправку Експресу стане ще органічнішим, а Калуш отримає нову класну туристичну фотозону.

Як раніше повідомляв УНІАН, на наймасштабнішому пісенному конкурсі Євробачення-2022 перемогу здобув український гурт Kalush Orchestra. Ще в першому півфіналі конкурсу представники нашої країни підірвали сцену, і змусили весь зал аплодувати стоячи.

Після цього лава компанії "Укрзалізниця" Олександр Камишин заявив, що поїзд, який слідує за маршрутом Київ-Івано-Франківськ, отримав офіційну назву "Стефанія Експрес".

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