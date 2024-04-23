За три місяці до старту Олімпійських ігор заповнена тільки половина номерів.

Ще з кінця 2023 року почали з'являтися повідомлення про те, що готелі Парижа суттєво підвищили ціни на період проведення Олімпійських ігор з 26 липня по 11 серпня 2024 року. Аналогічна ситуація сталася з громадським транспортом та іншими туристичними послугами.

Однак, як зазначає The Independent, зрештою жадібні паризькі готельєри залишилися без клієнтів – за три місяці до старту Олімпіади в них заповнена тільки половина номерів. Тепер їм довелося знижувати ціни.

Так, дані аналітика готельного ринку Lighthouse, які має у своєму розпорядженні видання, показують постійне зниження вартості ночі в період Олімпіади з більш ніж 800 євро у вересні минулого року до менш ніж 500 євро зараз. Тільки за останні 30 днів ціни в тризіркових готелях впали на 9%, у чотиризіркових – на 8%, а в п'ятизіркових – на 6%.

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"Поточна заповнюваність ринку продовжує коливатися в районі 50%, як і було протягом деякого часу", – зазначив представник Lighthouse.

Місяцем раніше The Independent зазначало, що вищі чиновники сфери туризму в Парижі очікують заповнюваність готелів під час Ігор від 60 до 70%. Для порівняння – у липні 2023 року середня заповнюваність становила 91%.

"У нас у Паризькому регіоні 160 тисяч номерів – це більше, ніж у Лондоні в 2012 році. Таким чином, у нас є все необхідне, щоб розмістити всіх. Ми порівнюємо з Іграми 2012 року, де готелі в Лондоні спочатку були дуже дорогими, і їм довелося знизити ціни", – заявив генеральний директор з туризму Паризького регіону Крістоф Деклу.

При цьому він зазначив, що заповнюваність примаючого міста у 2012 році відновилася "щойно ціни стали відповідати реальному попиту клієнтів".

Тим часом, за даними Lighthouse, загальні ціни на готелі в Парижі під час Олімпійських ігор, як і раніше, все ще на 95% вищі, ніж в інші періоди 2024 року.

Найдорожча дата для проживання під час Ігор – день закриття змагань 4 серпня 2024 року, коли вартість номера в п'ятизірковому готелі становитиме в середньому 1566 євро.

Олімпійські ігри в Парижі 2024 – проблеми з безпекою

Спочатку організатори Олімпіади планували провести 26 липня грандіозну церемонію відкриття на річці Сена, на якій були б присутні до 600 тисяч осіб, більшість з яких дивилися б церемонію безкоштовно з берегів річки. Але проблеми безпеки та логістики, а також протести книготорговців Парижа змусили уряд відмовитися від цієї ідеї. У підсумку кількість відвідувачів істотно скоротили, скасувавши безкоштовний доступ для всіх охочих.

Ба більше, у середині квітня 2024 року президент Франції Еммануель Макрон заявив, що церемонію відкриття Паризьких Олімпійських ігор, заплановану на річці Сена, може бути перенесено на Стад де Франс, якщо загрозу безпеці вважатимуть занадто високою.

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