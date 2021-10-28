Уряд надав роботодавцям право вимагати вакцинацію як попередню умову прийому на роботу.

Уряд Угорщини запровадив додаткові обмежувальні заходи через погіршення епідемічної ситуації.

Зокрема, з листопада в громадському транспорті знову стане обов’язковим носіння масок, пишуть видання Hungary Today і 444.hu.

Компанії та підприємства зможуть вимагати від працівників робити щеплення від коронавірусу, як умову для прийому на роботу. Планується, що перше щеплення працівники повинні будуть отримати до 15 грудня.

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Обов'язкову вакцинацію також вимагатиме угорська держава як роботодавець. У муніципалітетах рішення щодо примусової вакцинації ухвалюватимуть мери. Щодо університетів, які утримуються фондами, то рішення може прийняти опікунська рада.

Також угорський уряд введе заборону на відвідування закладів охорони здоров'я. У соціальних закладах рішення щодо заборони відвідування зможе ухвалити керівник.

Обов'язкові щеплення введуть і для медпрацівників. Тих, хто не робитиме щеплення, відправлять у неоплачувану відпустку, а за рік можуть звільнити. В уряді Угорщини зазначають, що якщо Конституційний суд країни визнає неконституційним обов'язкову вакцинацію медичних працівників, то уряд не виключає внесення змін до Конституції, які вимагають вакцинації для бюджетників.

В уряді також додали, що загалом вакцинація в державному секторі Угорщини вища, ніж у суспільстві загалом, але нижча, ніж, наприклад, у збройних органах.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці минулого року уряд Угорщини вирішив не закуповувати російську вакцину від коронавірусу "Спутнік V" для масової вакцинації. Перед цим шість тисяч доз російської "вакцини" прибуло в Угорщину, згідно з попередніми домовленостями Будапешта з Москвою.

Зазначимо, що в Україні записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0800602019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Олександр Топчій