Підніматися на західну вежу Львівського органного залу можна буде вже з 14 вересня 2025 року.

Гості та мешканці Львова невдовзі зможуть піднятися на західну вежу будівлі Львівського органного залу, яку вперше відкриють для відвідувачів.

Як розповів у коментарі LVIV.MEDIA директор органного залу Тарас Демко, перші туристи зможуть потрапити на вежу висотою понад 40 метрів 14 вересня о 15:00, 15:30, 16:00, 16:30 та 17:00.

Групи формуватимуть по 10 осіб, а реєстрацію відкриють 8-9 вересня на офіційних сторінках Львівського органного залу в соцмережах. Згодом обіцяють запустити відвідування оглядового майданчику в тестовому форматі та на постійній основі.

За словами Демка, будівлю сучасного Львівського органного залу, спочатку відому як римо-католицький костел святої Марії Магдалени, побудували між 1600 й 1612 роками на місці старого дерев'яного храму, а орієнтовно у 19 столітті над ним добудували вежі. У 1960-х роках будівлю костелу пристосували під органний зал Львівської консерваторії ім. Миколи Лисенка.

"Вони виконували різні функції – оборонні, функцію дзвіниці. На цю вежу ніхто ніколи не піднімався. Хіба що технічні працівники. Звідти відкривається чудовий краєвид на різні сторони. Ця вежа цікава ще й тим, що у нашому концертному залі постійно звучить музика – репетиції, концерти, орган весь час звучить, хор "Гомін", грає симфонічний оркестр Луганської філармонії, відбувається багато всього цікавого. І люди, піднімаючись наверх, можуть також чути те, що звучить в залі", – розповів він.

Аби підготувати вежу до прийому туристів, було проведено поточний ремонт у внутрішніх приміщеннях.

"Перед нами було складне завдання, тому що це дуже стара вежа. Виклик полягав ще і в тому, що є багато дерев’яних перекриттів, балок і там було доволі небезпечно. Вона була у дуже поганому стані. Але ми відреставрували сходи, віконниці та відремонтували стіни всередині. Зараз там безпечно, чисто і гарно", – додав Демко.

