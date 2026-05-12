У МЗС розкрили ситуацію з поставками зброї зі США для України в межах PURL

Україна прагне укласти зі США дронову угоду.

Американська зброя, на купівлю якої виділяють кошти європейські партнери України, в межах ініціативи "Список пріоритетних вимог України" (PURL) надходить без затримок. Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив під час виступу на конференції Польського інституту міжнародних справ (PISM) "Strategic Ark".

"Немає жодних затримок із постачанням озброєння зі США в рамках програми PURL", - наголосив Сибіга.

Як відзначив глава МЗС, Україна відкрита до укладення угоди щодо дронів (Drone Deal) зі США.

"Це про наш унікальний бойовий досвід, передові технології, а також спільне виробництво. Ми працюємо з американськими партнерами. Зацікавлені в масштабуванні цієї співпраці, бо це в наших спільних інтересах", - відзначив Сибіга.

Також, глава МЗС додав, що Україна зацікавлена укласти Drone Deal і з Європейським Союзом. "Ми готові також робити внесок у захист неба ЄС нашими дронами та технологіями", - сказав Сибіга.

Про участь Європи у мирних переговорах

Глава МЗС відстоює позицію, що час посилити участь Європи в мирних зусиллях.

"Не як альтернативу основному дипломатичному треку під лідерством США, а як його доповнення", - переконаний Сибіга.

При цьому, на його переконання, залучення Європи до мирного процесу могло б допомогти у вирішенні конкретних питань, "зокрема, припинення вогню щодо аеропортів".

Як додав міністр, важливо продовжувати тиск на Москву, зберігати залученість США та підвищувати для РФ ціну продовження агресії.

"Путін має усвідомити, що ніколи не досягне своїх цілей в Україні", - підкреслив Сибіга.

Ініціатива PURL - що відомо

Як повідомляв УНІАН, влітку 2025 року союзники України започаткували нову ініціативу PURL для закупівлі американської зброї через НАТО. За словами генсека НАТО Марка Рютте, долучитися до неї забажали щонайменше 16 держав. Зброю вже закупили Данія, Норвегія, Швеція, Латвія, Німеччина, Нідерланди, Бельгія та Канада. Йдеться про суму в 1,9 млрд євро.

На сьогодні найбільшу підтримку у галузі безпеки Україні надає Німеччина.

Водночас ЗМІ пишуть, що військова підтримка України з боку Заходу помітно зменшилася. Сполучені Штати Америки, які були найбільшим донором допомоги, не виділяли нічого з моменту інавгурації Дональда Трампа.

