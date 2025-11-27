Взимку до Італії прибуває чимало любителів гірських лиж.

Популярні туристичні країни Європи продовжують запроваджувати нові заборони та обмеження для відпочивальників. Цього разу відзначилася Італія, пише Euronews.

Новий гірськолижний сезон цього року стартував з новими правилами безпеки. З 1 листопада носіння шолому є обов'язковим для всіх, хто катається на гірськолижних трасах країни. Причому це стосується не лише лижників, але також сноубордистів і санчатників. Досі такі вимоги існували лише для неповнолітніх лижників.

Але це ще не все. Згідно нових правил, шолом має бути не абияким, а таким, що має сертифікат CE. Він вказує, що продукт відповідає стандартам ЄС щодо охорони здоров’я, безпеки та навколишнього середовища.

Порушникам цього правила можуть загрожувати штрафи у розмірі 200 євро. Також їм можуть тимчасово заборонити користуватися підйомниками на гірськолижних трасах.

Як зазначає Euronews, досі жодна інша країна світу настільки суворо не вимагала носіння шоломів усіма лижниками, хоча в багатьох країнах є такі вимоги для неповнолітніх відпочивальників.

Також вказується, що на гірськолижних трасах в Італії діє заборона на вживання алкоголю, а подекуди навіть на звичайну їжу, якщо їсти її просто на підйомнику або в зонах спуску.

Інші туристичні заборони

Як писав УНІАН, острівна держава Мальдіви з 1 листопада запровадила жорстку заборону на тютюнопаління для молоді – всіх, хто народився після 2006 року. Заборона розповсюджується також і на туристів.

Також ми розповідали, що в іспанській Барселоні під заборону потрапили організовані екскурсії барами. Під час таких екскурсій туристів водять місцевими барами, одночасно розповідаючи їм про місцеві пам'ятками і пропонуючи скуштувати спиртне.

