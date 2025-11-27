Популярні туристичні країни Європи продовжують запроваджувати нові заборони та обмеження для відпочивальників. Цього разу відзначилася Італія, пише Euronews.
Новий гірськолижний сезон цього року стартував з новими правилами безпеки. З 1 листопада носіння шолому є обов'язковим для всіх, хто катається на гірськолижних трасах країни. Причому це стосується не лише лижників, але також сноубордистів і санчатників. Досі такі вимоги існували лише для неповнолітніх лижників.
Але це ще не все. Згідно нових правил, шолом має бути не абияким, а таким, що має сертифікат CE. Він вказує, що продукт відповідає стандартам ЄС щодо охорони здоров’я, безпеки та навколишнього середовища.
Порушникам цього правила можуть загрожувати штрафи у розмірі 200 євро. Також їм можуть тимчасово заборонити користуватися підйомниками на гірськолижних трасах.
Як зазначає Euronews, досі жодна інша країна світу настільки суворо не вимагала носіння шоломів усіма лижниками, хоча в багатьох країнах є такі вимоги для неповнолітніх відпочивальників.
Також вказується, що на гірськолижних трасах в Італії діє заборона на вживання алкоголю, а подекуди навіть на звичайну їжу, якщо їсти її просто на підйомнику або в зонах спуску.
Інші туристичні заборони
Як писав УНІАН, острівна держава Мальдіви з 1 листопада запровадила жорстку заборону на тютюнопаління для молоді – всіх, хто народився після 2006 року. Заборона розповсюджується також і на туристів.
Також ми розповідали, що в іспанській Барселоні під заборону потрапили організовані екскурсії барами. Під час таких екскурсій туристів водять місцевими барами, одночасно розповідаючи їм про місцеві пам'ятками і пропонуючи скуштувати спиртне.