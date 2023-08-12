Карта запланованих подорожей виявилась доволі масштабною й охоплює Європу, США, країни Африки, Азії, Центральної та Південної Америк.

Напередодні для українських захисників запустили спецпрограму, за якою вони можуть провести відпустку за кордоном, але скористатися можуть передусім поранені та ті, хто проходить реабілітацію. Опитування українського туроператора Join UP! показало, що близько 40% військових, які сьогодні боронять нашу країну від російських окупантів, після перемоги хотіли би провести час в Україні, але чимало з них прагнуть подорожувати світом.

"Більшість респондентів відповіли, що після завершення бойових дій хотіли б провести деякий час в Україні (37,1%) — найчастіше вдома, а інші вирушили б у звільнений Крим, або рідні Карпати", – зазначає компанія у прес-релізі.

Серед улюблених місць в Україні військові називали не тільки популярні курорти й міста, але й менш відомі локації – Блакитні озера у Донецькій області, Світязь на Волині та інші.

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Чимало серед опитаних було й тих, хто планує поїхати за кордон після завершення бойових дій.

"Найчастіше військовослужбовці називали традиційно популярний Єгипет (22,5%), країни Європи (18%) і Туреччинну (6,7%). Загалом карта запланованих подорожей виявилась доволі масштабною й охоплює Європу, США, країни Африки, Азії, Центральної та Південної Америк. Проте є й важлива умова — в країнах відпочинку немає бути громадян країни-агресора. Військові не хочуть чути російську мову чи музику", – зазначає туроператор.

Заборона виїзду за кордон для чоловіків після війни

Цього місяця керівник Інституту майбутнього, екс-нардеп та екс-радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко спровокував скандал, запропонувавши після повномасштабної війни запровадити трирічну заборону на виїзд чоловіків з України. Свою пропозицію він обґрунтував тим, що нібито без адміністративних обмежень почнеться масовий відтік з країни громадян, які до цього не мали змоги виїхати. Також він додав, що буцімто без таких обмежень в Україну "протягом наступного десятиліття буде завезено 2-3 млн жителів Азії".

В МВС після бурхливої реакці громадськості на заяви Денисенка наголосили, що він вже не є радником міністра, а його публічні висловлювання слід вважати його особистою думкою, а не позицією відомства.

На цьому тлі спливла інформація про те, що повнолітній син колишнього народного депутата мешкає в Європі та всю повномасштабну війну мандрує європейськими містами.

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