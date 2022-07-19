Через закриття неба над Україною і частиною Росії Фінська авіакомпанія не може літати за звичними маршрутами.

Фінська національна авіакомпанія Finnair працює над переглядом своєї стратегії польотів через війну Росії в Україні, адже через закриття неба над Україною і частиною Росії авіаперевізник не може в повному обсязі виконувати свої рейси до країн Азії.

Про це пише Bloomberg.

"Війні в Україні не видно кінця. Ми готуємося до того, що небо Росії буде закрите для нас надовго, на роки", – заявив головний виконавчий директор Finnair Топі Маннер.

Як наголошується в свіжому звіті про прибутки і збитки компанії, "у поєднанні зі швидко зростаючими цінами на паливо і мінливим конкурентним середовищем, а також роками збитків, пов'язаних з пандемією і викликаними з нею обмеженнями на поїздки, авіакомпанії тепер потрібна нова стратегія і "значне структурне оновлення".

Відзначається, що раніше Finnair займала свою нішу, надаючи транзитним пасажирам з невеликих європейських міст найкоротший час польоту в Азію. Однак у підсумку вона більше всіх серед європейських авіакомпаній постраждала від закриття російського повітряного простору після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Як пише видання, нова стратегія, яка повинна бути представлена восени, буде грунтуватися на коригуваннях, внесених в її мережу протягом перших шести місяців року. Зокрема, зміни будуть внесені в мережу і флот, структуру витрат, потоки доходів та інше.

За словами представників Finnair, це включає маршрути в Даллас і Сіетл в Північній Америці, а також в Мумбаї в Південній Азії.

Також видання нагадало, що акції Finnair впали на 9% на торгах в Гельсінкі після більших, ніж очікувалося, збитків у другому кварталі й прогнозу операційних збитків третій рік поспіль.

Як раніше повідомляв УНІАН, власники російських паспортів після війни Росії в Україні опинилися відрізані від решти світу більше, ніж будь-коли.