Авіакомпанії зобов'язані виплачувати компенсацію пасажирам, якщо їхні сумки пошкоджені, затримані або загублені.

Вирушаючи в подорож на літаку, туристам варто обов'язково фотографувати свій багаж перед вильотом, щоб у разі його втрати або пошкодження було простіше отримати компенсацію від авіакомпанії.

Про це пише Travel + Leisure.

При цьому мандрівникам радять фотографувати як зовнішній вигляд валіз, так і їхній вміст, особливо якщо там є цінні речі, щоб знімки можна було використовувати як обґрунтування необхідної від авіакомпанії компенсації в разі форс-мажорів з багажем.

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"Авіакомпанії зобов'язані виплачувати компенсацію пасажирам, якщо їхні сумки пошкоджені, затримані або загублені. Авіакомпанії зобов'язані компенсувати пасажирам розумні, що піддаються перевірці та фактичні непередбачені витрати, які вони можуть понести, поки їхній багаж затримується – з урахуванням максимальних лімітів відповідальності", – пояснюють в Міністерстві транспорту США.

Зокрема, в США такі "ліміти відповідальності" становлять 3800 доларів для внутрішніх перевезень і 1780 доларів для міжнародних.

Відзначається, що, серед іншого, ці гроші можна використовувати для покриття вартості предметів, необхідних під час поїздки, таких як новий одяг, туалетні приналежності або інші необхідні товари. Якщо пасажир змушений купувати ці життєво необхідні речі, поки його сумка затримується і до того, як авіакомпанія надасть йому компенсацію, обов'язково варто зберігати квитанції, щоб було простіше отримати відшкодування.

Водночас группа захисту пасажирів AirHelp також порадила не тільки сфотографувати свій багаж і упаковані речі, але і багажну бирку. Це повинно допомогти персоналу авіакомпанії відстежити багаж.

Плюси подорожі з ручною поклажею

Найвірніший спосіб уникнути проблем з втратою багажу під час авіаперельотів – подорож з ручною поклажею. Однак тут є кілька важливих правил.

Головне з них – уважно вивчати правила перевезення багажу. Більшість авіакомпаній дозволяють безкоштовно взяти з собою на борт певну кількість речей, але з обмеженнями за кількістю і складом. Зазвичай у кожної авікомпаніі свої вимоги, але є дещо спільне для всіх, наприклад, ліміт на рідини, заборона на колючо-ріжучі предмети тощо.

Як повідомляв УНІАН, раніше туристам дали кілька порад, як не переплачувати при бронюванні відпустки.

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