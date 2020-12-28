Капелюх повернули на Софійську площу тільки вчора, й до нього одразу вишикувалася черга охочих сфотографуватися.

Президент організації Folk Ukraine - організатора новорічного свята в столиці — Ігор Добруцький пояснив, чому на Софійську площу в Києві повернули скандально відомий капелюх.

Він повернувся на Різдвяний ярмарок як фотозона, пише "Страна".

"Знаєте, є циклон, а є антициклон. Тих, хто хотів ще побачити капелюх цього року, стало більше, ніж тих, хто його бачити не хотів. Ми просто пішли назустріч цим людям. Тому вирішили виставити капелюх як фотозону на новорічному ярмарку. Під капелюхом можна загадати бажання. Він вже й справді чарівний - після всіх перипетій, які він пережив", - повідомив Добруцький.

За його словами, капелюх повернули на Софійську площу тільки вчора, і до нього одразу вишикувалася черга охочих сфотографуватися і загадати бажання.

На запитання журналіста про вартість транспортування та встановлення капелюха організатор віджартувався: "Капелюх же чарівний. Він перелетів на Софійську площу сам. Безкоштовно".

Капелюх на головному новорічному ярмарку країни можна буде побачити до 6-8 січня — до введення в Україні локдауну.Читайте такожУ Львові засвітили головну ялинку: люди святкують на вулицях міста (фото, відео)

Скандал з капелюхом на ялинці

Цього року на головній ялинці країни замість традиційної зірки планували встановити капелюх.

Через це в мережі розгорівся скандал, користувачі розділилися в думках. Тим часом в ПЦУ капелюх назвали "відьмацьким".

Організатори свята поскаржилися, що люди не зрозуміли тематику цьогорічної новорічної локації – «казковий ліс». Вони пообіцяли зняти капелюх з ялинки, що і було зроблено 13 грудня.

Вранці 17 грудня на головну ялинку начепили традиційну зірку.

27 грудня на Софійській площі в Києві встановили чарівний капелюх.

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Автор: Ольга Робейко