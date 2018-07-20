Королівська розкіш: Букінгемський палац знову відкриває свої двері для туристів (фоторепортаж)

Під час літньої "відпустки" королеви Єлизавети ІІ відвідувачі отримують можливість відвідати близько двох десятків парадних залів монаршої резиденції.

Щорічно, починаючи з 1992 року, влітку офіційна лондонська резиденція британських монархів Букінгемський палац відкриває свої двері для відвідувачів.

Зазвичай, екскурсії до королівського палацу проводяться у той період, коли королева Єлизавета II переїжджає у свою літню резиденцію в Шотландії.

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Протягом цього часу відвідувачі отримують можливість відвідати близько двох десятків парадних залів королівської резиденції та на власні очі побачити найцінніші експонати монаршої колекції: картини найвідоміших художників та скульптурів, а також вишукані англійські та французькі меблі, які й досі використовуються королівською родиною для прийому поважних гостей.

У 2018 році період "відкритих дверей" у Букінгемському палаці випав на 21 липня - 30 вересня. Кожного року в палаці з цієї нагоди відкривається спеціальна виставка. Так, цього року виставкою Prince and Patron святкуватимуть 70-річчя спадкоємця британського престолу принца Уельського Чарльза зі спеціальною експозицією з більш ніж 100 творів мистецтва, обраних ним особисто. Зокрема, в експозиції представлені картини, предмети декоративно-прикладного мистецтва, меблі та текстиль.

Вартість дорослого квитка на екскурсію цього року становить становить 24 фунти.

Зазначимо, Початково Букінгемський палац був зведений у 1703 році для герцога Букінгемського. Однак у 1762 році палац придбав король Георгом III в якості своєї нової приватної резиденції. Головною резиденцією британських королів Букінгемський палац було офіційно оголошено у 1837 році під час вступу на престол королеви Вікторії. Саме за її правління були зроблені останні великі доповнення до зовнішнього вигляду палацу і прилеглої території.

До речі, нещодавно в Лондоні посеред озера з'явилася монументальна інсталяція The London Mastaba.