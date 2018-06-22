В Лондоні посеред озера з'явилася монументальна інсталяція The London Mastaba (фоторепортаж)

Прямо посеред озера в лондонському Гайд-парку відкрили нову інсталяцію відомого американського художника та скульптора Христо Явашева.

В середині червня 2018 року на озері Серпантайн в лондонському Гайд-парку відкрилася монументальна інсталяція The London Mastaba.

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Створив її знаменитий американський скульптор і художник болгарського походження Христо Явашев, який прославився разом зі своєю дружиною Жанною-Клод де Гійєбон роботами, в яких «упаковував» різні об'єкти - від друкарської машинки і автомобіля до будівлі Рейхстагу і цілого морського узбережжя.

Над новим проектом художник працював кілька років, а його презентація співпала з роботою виставки в місцевій галереї Серпантайн, присвяченій понад 60 рокам спільної роботи Христо Явашева та Жанни-Клод де Гійєбон, чия співпраця тривала до 2009 року - до самої смерті дружини.

Інсталяція The London Mastaba у формі усіченої піраміди створена з більш ніж 7 500 тисяч спеціально виготовлених та тонованих пластикових бочок, які покладені на плаваючу платформу висотою 20 м, шириною 30 м та довжиною 40 м, а вага її разом з металевим каркасом становить понад 600 тонн.

Особливістю творчості тандему Явашева та де Гійєбон завжди була недовговічність їх споруд, тож і ця конструкція, ймовірніше за все, простоїть тут недовго. Водночас виставка, присвячена їхній творчості, працюватиме до 23 вересня 2018 року.

Як раніше розповідав УНІАН.Туризм, також нещодавно в Лондоні стартувала перша в історії "закордонна" виставка імені знаменитої мексиканської художниці Фріди Кало.