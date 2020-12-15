Більшість європейських країн ще у листопаді запровадили жорсткі карантинні обмеження.

Напередодні різдвяних та новорічних свят європейські країни посилили карантин, однак деяким цього виявилось замало - попри майбутні свята Німеччина та Нідерланди заявили про запровадження повного локдауну.

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Локдаун в Нідерландах

Як пише "Європейська правда", вчора прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте оголосив про закриття з 15 грудня всіх шкіл та другорядних магазинів щонайменше до 19 січня. Також під заборону потрапили тренажерні зали, музеї, зоопарки, кінотеатри, перукарні та салони краси. Супермаркети, банки і аптеки залишаться відкритими.

Крім того, нові заходи включають обмеження зібрань двома людьми, в тому числі вдома. Виняток буде зроблено на три дні у період Різдва, коли буде дозволено зустрічі за участі трьох дорослих.

Людям також порадили залишатися вдома, не їздити на роботу і якомога частіше уникати контактів з іншими людьми. При цьому в уряді закликали людей відкласти несуттєві міжнародні подорожі до 15 березня.

Такі заходи вжиті через те, що незважаючи на попередні обмеження, торгові місця по всіх Нідерландах були переповнені людьми протягом кількох тижнів. Сплеск інфекцій зафіксували після 5 грудня - напередодні Дня святого Миколая, коли прийнято обмінюватися подарунками.

Загалом з початку пандемії в Нідерландах зареєстровано понад 600 тисяч випадків зараження коронавірусом і 10 тисяч смертей.

Локдаун в Німеччині

Також з 16 грудня повний локдаун запроваджують у Німеччині, повідомляє Deutsche Welle. Обмеження діятимуть щонайменше до 10 січня. У цей період будуть закриті більшість магазинів, за винятком продовольчих та тих, які продають товари щоденного попиту. Також залишаться відкритими аптеки, банки та АЗС. Не працюватимуть під час локдауну перукарні, салони краси та інші схожі підприємства сфери послуг. Через це напередодні локлауну перукарні подовжили часи роботи, а люди почали активно скуповуватися в магазинах, хоча влада просила їх утриматися від таких дій.

Діти дошкілького та шкільного віку з 16 грудня за можливості повинні залишатися вдома. Аби уможливити догляд за дітьми, підприємствам радять пропонувати співробітникам працювати з дому. Також уряд рекомендує компаніям за можливості оголосити канікули на час локдауну. Водночас уряд вирішив розширити фінансову допомогу підприємствам.

Зустрічатися під час локдауну можна максимально п'ятьом людям із двох домогосподарств. Це обмеження дещо послаблять на час святкування Різдва - з 24-го по 26 грудня, однак лише для кола найближчих родичів.

Богослужіння у храмах дозволять, але без співів та з дотриманням гігієнічних заходів, а також за умови попереднього запису. Водночас влада багатьох федеральних земель закликала громадян утриматися від відвідування церков під час локдауну.

Крім того, буде заборонено вживання алкогольних напоїв у громадських місцях. За порушення цієї заборони передбачені штрафи. Також заборонять продаж піротехніки. Таким чином, Новий рік німці зустрічатимуть без традиційних феєрверків.

З 2 листопада у Німеччині діє "м'який" локдаун. У якості аргумента при його запровадженні влада називала можливість звично відсвяткувати Різдво. Однак заходи не призвели до бажаного результату. Загалом з початку пандемії в Німеччині на коронавірус захворіли майже понад 1,3 мільйона людей, з яких 22,6 тісяч померли.

Карантин у Франції

А ось Франція навпаки дещо послаблює карантин. Як повідомляє "Європейська правда", з 15 грудня в країні перестануть діяти деякі з найжорсткіших коронавірусних обмежень. Водночас відновлюється комендантська година.

Відтепер вдень для виходу з дому французам більше не потрібно буде заповнювати спеціальну форму, зазначаючи причину. Також знімаються обмеження на пересування між регіонами - як громадським, так і приватним транспортом.

Дітям дозволяється відновити заняття спортом у приміщеннях - залах та басейнах, але з дотриманням заходів безпеки. Заняття надворі, наприклад, для футбольних команд, дозволили ще з кінця листопада.

Крім того, мешканцям будинків для літніх людей дозволили покидати заклади та їхати в гості до родини. Родичів таких людей водночас просять зробити усе можливе, щоб перед цим не заразитися і не наражати своїх близьких поважного віку на небезпеку, а найкраще - здати тест перед спільною зустріччю.

Одночасно з послабленнями відновлюється дія комендантської години, коли виходити з дому дозволено лише з чітко обмежених причин - з 20:00 до 6:00. Усі, кому необхідно кудись йти у цей час, повинні будуть мати при собі форму із зазначенням причини. Виходити для прогулянок та фізичних вправ у цей час заборонено.

Єдиний виняток - Святвечір 24 грудня. На святкування французам радять збиратися компаніями не більше шести дорослих. Водночас у новорічний вечір 31 грудня комендантська година діятиме як завжди.

З початку пандемії у Франції на COVID-19 захворіли майже 2,5 мільйони людей, понад 58 тисяч з них хворобу не пережили.

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Автор: Марина Григоренко