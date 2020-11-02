День Всіх Святих на Личаківському цвинтарі / фото УНІАН (Микола Тис)
На Личаківському цвинтарі у День Всіх Святих, 1 листопада 2020 року, мешканці та гості міста традиційно поминали своїх померлих родичів.
За традицією в цей день потрібно запалити свічку в пам'ять про померлих на їх могилах. Видовище виходить дуже атмосферне.
Трохи фактів про Личаківський цвинтар у Львові
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- Державний історико-культурний музей-заповідник "Личаківський цвинтар" - це меморіальний цвинтар у Львові. На 86 полях загальною площею 40 га тут розміщені понад 300 тисяч поховань (зокрема, понад 2000 гробівців), на могилах встановлено близько 500 скульптур і рельєфів. Відкритий 1786 року, один із найстаріших теперішніх комунальних цвинтарів Європи, повідомляється на Wikipedia.
- На Личаківському цвинтарі похована велика кількість видатних українців: Іван Франко, Григорій Чубай, Маркіян Шашкевич, Соломія Крушельницька, Ігор Білозір, Юрій Шухевич, Григорій Тютюнник, Михайло Яцків та багато інших.
- Кладовище вважається музеєм, закритим для поховань. Винятки роблять для видатних львів'ян, репресованих, політв'язнів, воїнів УПА і загиблих у теперішній російсько-українській війні. Зокрема, на Алеї Героїв похований Юрій Вербицький із Небесної сотні, а на Полі почесних поховань - генерал-майор Сергій Кульчицький. Також тут похований оперний співак Василь Сліпак, який загинув у боях на Донбасі.
- Личаківський цвинтар є популярним туристичним об'єктом, вартість входу на його територію - 50 гривень. Чимало львів'ян та гостей міста полюбляють гуляти його територією, адже тут, як і на європейських цвинтарях, доволі красива архитектора та рослинні композиції. Крім того, на Личаківський цвинтар нерідко приїжджають організовані групи польських туристів в так звані "поминальні тури", щоб вшанувати своїх пращурів, які колись жили та були поховані у Львові.
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