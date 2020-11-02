За традицією 1 листопада на найкрасивішому цвинтарі Львова запалюють свічки в пам'ять про померлих.

На Личаківському цвинтарі у День Всіх Святих, 1 листопада 2020 року, мешканці та гості міста традиційно поминали своїх померлих родичів.

За традицією в цей день потрібно запалити свічку в пам'ять про померлих на їх могилах. Видовище виходить дуже атмосферне.

Трохи фактів про Личаківський цвинтар у Львові

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Державний історико-культурний музей-заповідник "Личаківський цвинтар" - це меморіальний цвинтар у Львові. На 86 полях загальною площею 40 га тут розміщені понад 300 тисяч поховань (зокрема, понад 2000 гробівців), на могилах встановлено близько 500 скульптур і рельєфів. Відкритий 1786 року, один із найстаріших теперішніх комунальних цвинтарів Європи, повідомляється на Wikipedia.

На Личаківському цвинтарі похована велика кількість видатних українців: Іван Франко, Григорій Чубай, Маркіян Шашкевич, Соломія Крушельницька, Ігор Білозір, Юрій Шухевич, Григорій Тютюнник, Михайло Яцків та багато інших.

Кладовище вважається музеєм, закритим для поховань. Винятки роблять для видатних львів'ян, репресованих, політв'язнів, воїнів УПА і загиблих у теперішній російсько-українській війні. Зокрема, на Алеї Героїв похований Юрій Вербицький із Небесної сотні, а на Полі почесних поховань - генерал-майор Сергій Кульчицький. Також тут похований оперний співак Василь Сліпак, який загинув у боях на Донбасі.

Личаківський цвинтар є популярним туристичним об'єктом, вартість входу на його територію - 50 гривень. Чимало львів'ян та гостей міста полюбляють гуляти його територією, адже тут, як і на європейських цвинтарях, доволі красива архитектора та рослинні композиції. Крім того, на Личаківський цвинтар нерідко приїжджають організовані групи польських туристів в так звані "поминальні тури", щоб вшанувати своїх пращурів, які колись жили та були поховані у Львові.

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Автор: Марина Григоренко