Цього року "Зимова країна" на столичному ВДНГ відкриється 29 листопада.

На території Національного експоцентру України ВДНГ у Києві завершуються останні приготування до відкриття вже традиційної різдвяної локації "Зимова країна".

Як повідомляють організатори ярмарку, цього разу святкова атмосфера тут пануватиме з 29 листопада 2025 року до 22 лютого 2026 року.

Чим дивуватиме гостей "Зимова країна 2025"

УНІАН.Туризм завітав до ВДНГ за три дні до старту і дізнався, як йде підготовка до запуску локації.

Наразі вже завершено оформлення вхідної групи біля центрального входу, а також проводяться фінальні роботи з прикрашання головної ялинки, теплої алеї, фудкортів та ковзанки, яка цього року претендуватиме на звання найбільшої в Україні – її площа перевищить 3000 квадратних метрів, а посередині льодової арени буде казкова башта з годинником.

До речі, частина фудкортів на "Зимовій країні" вже працює, тож ті, хто не може дочекатися відкриття – можуть завітати туди вже сьогодні-завтра. З мінусів – ще не все готове (але вже красиво і атмосферно), з плюсів – немає натовпів.

З новинок сезону – переїзд "Резиденції Санти" до павільйону №1, де гостей чекатимуть казкові декорації, новорічна скринька для листів із побажаннями і сам Санта з помічниками-ельфами. Неподалік працюватиме "Різдвяна фабрика мрій", де ельфи допомагатимуть дітлахам створювати ялинкові прикраси та здійснювати найпотаємніші бажання.

У цьому сезоні на "Зимовій країні" з'явиться і нова зона, де сніг лежатиме незалежно від опадів за вікном. Там можна буде зліпити сніговиків, зробити янгола і влаштувати снігові баталії. Сніжні декорації також додадуть на дахи павільйонів та ярмаркові будиночки.

Також після річної перерви на "Зимову країну" в оновленому вигляді повернеться парк світлових інсталяцій Illuminarium, який працюватиме на місці артпростору "В'ява".

Крім того, нові тематичні фотозони з'являться в "Оранжереї чар", а святкову атмосферу ближче до лісу створюватимуть парк розваг "Шуміленд" та новий терапевтичний сад, куди можна буде потрапити, крокуючи уздовж арок і світлових доріжок.

На центральній площі ВДНГ традиційно працюватимуть зимова гірка, колесо огляду, карусель та екстремальні атракціони. Поруч розгорнеться різдвяний ярмарок із глінтвейном, смаколиками, стравами на грилі й крафтовими сувенірами, а трошки далі працюватиме тепла алея з фудкортом, новорічними мелодіями та живими виступами у вихідні. Крім того, протягом зимового сезону територією ВДНГ курсуватиме північний експрес з аудіоекскурсією.

Загалом на території "Зимової країни" у цьому сезоні щодня з 10:00 до 21:00 діятиме близько 20 тематичних локацій із теплими зонами для відпочинку та укриттями на випадок повітряної тривоги. У разі вимкнень світла всі зони ВДНГ працюватимуть від власних генераторів, а алеї сяятимуть завдяки енергоефективному LED-освітленню.

Вхід на територію "Зимової країни" безкоштовний, а от за всі атракціони і смаколики доведеться заплатити – якщо гуляти на широку ногу, то родині з двох дорослих і однієї дитини вікенд на локації легко може влетіти в пару тисяч гривень. Також звернемо увагу, що, за досвідом минулих років, у вихідні на більшості локацій та біля фудкортів зазвичай бувають чималі черги, тож якщо є така можливість, зручніше буде відвідувати "Зимову країну" в будні дні.

Як міста України цього року святкуватимуть Різдво

Як раніше повідомляв УНІАН, цього року головну ялинку країни встановлять на Софійській площі у центрі Києва. Локація почне працювати вже традиційно з 6 грудня, у День святого Миколая, однак масових заходів тут не буде, як і в усі попередні роки з початку повномасштабного вторгнення Росії. Водночас цього року вперше біля столичної ялинки облаштують невеличку ковзанку та кілька будиночків зі смаколиками та гарячими напоями.

Також свою різдвяну ялинку готуються встановити і у Львові – її планують відкрити 5 грудня, напередодні Дня Святого Миколая.

