З моста відкриваються мальовничі види на скелясті гори, вкриті пишною зеленню.

У Португалії відкрили найдовший у світі підвісний пішохідний міст.

Офіційна церемонія відкриття пройде 2 травня, але місцеві жителі вже користуються мостом, повідомляє Reuters.

Його будівництво тривало близько двох років і коштувало 2,3 млн євро. Міст простягнувся на висоті 175 метрів над річкою Пайва недалеко від містечка Ароука на півночі Португалії. Його довжина становить 516 метрів.

Міст підтримується сталевими тросами, прикріпленими до масивних опор, а люди йдуть по ґратчастій "підлозі", через яку видно, що відбувається внизу. З урахуванням того, що міст трохи похитується під ногами, то "розвага" навряд чи підходить для людей зі слабкими нервами.

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Але, з іншого боку, з моста відкриваються мальовничі види на скелясті гори, вкриті пишною зеленню. Адже геопарк Ароука, над яким перекинуто міст, входить до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Місцева влада сподівається, що інвестиції в подібні великі проекти внесуть нову динаміку в розвиток Ароуки зокрема і регіону в цілому, а також зменшать міграцію молоді у великі міста.

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Автор: Олександр Топчій