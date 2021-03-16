Це видовище може скласти конкуренцію всесвітньовідомим японським сакурам.

В іспанській Каталонії розквітли тисячі фруктових дерев.

Про це розповідаться у сюжеті ТСН.

Цілий сад на 8,5 тисяч гектарів став яскраво-рожевим - здебільшого це персики, нектарини та груши.

Це видовище може скласти конкуренцію всесвітньовідомим японським сакурам, а подивитися на квітковий бум щовесни з'їжджаються тисячі туристів.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.

Автор: Олег Давигора