В іспанській Каталонії розквітли тисячі фруктових дерев.
Про це розповідаться у сюжеті ТСН.
Цілий сад на 8,5 тисяч гектарів став яскраво-рожевим - здебільшого це персики, нектарини та груши.
Це видовище може скласти конкуренцію всесвітньовідомим японським сакурам, а подивитися на квітковий бум щовесни з'їжджаються тисячі туристів.
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