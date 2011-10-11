На День відкритих дверей до Жмеринського міськрайонного суду завітали школярі
11:21, 11 жовтня 2011Вінниця
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Демонстрація прозорості
Напередодні Дня юриста школярів Жмеринки запросили не День відкритих дверей у Жмеринському міськрайонному суді. Зустріч відбулася під гаслом «Відкритість суду – крок назустріч громадськості».
- Ми мали на меті побудувати правовий діалог між судом та представниками молоді, - зазначив голова Жмеринського міськрайонного суду, заслужений юрист України Віктор Ковальський.
Віктор Ковальський ознайомив учнів з роботою суду та відповів на запитання. Особливу увагу суддя звернув на справи, де фігурують неповнолітні.
Цей захід дав можливість окремим учням визначитися з вибором майбутньої професії.
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