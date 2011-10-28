Замість чоловіка Осадчої нардепом у Раду пішов Черній

Заступник голови Вінницької обласної адміністрації Василь Черній отримає депутатський мандат у Верховній Раді від Народної партії. В звязку з тим, що депутат Верховної Ради, колега по партії, Олег Поліщук, склав свої повноваження, наступним за списком є Василь Черній.

- Я не берусь коментувати, нардеп Василь Черній, чи – ні, - говорить голова Вінницької обласної ради Сергій Татусяк. – Так, він написав заяву про звільнення, але я вважаю, що народний депутат – це коли людина склала присягу.