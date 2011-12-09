Рештки невідомого з Сосонки невпокоєні вже 5 років
12:19, 09 грудня 2011Вінниця
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Правоохоронці Вінниччини 5 грудня у селі Сосонка знайшли скелетовані рештки невідомого чоловіка.
Як повідомили в УМВС України у Вінницькій області, попередньо встановлено, що чоловік помер близько 5-6 років назад.
Міліціянти просять допомоги у впізнання невідомого, а також звертається із проханням надати будь-яку інформацію, що допоможе становити особу померлого.
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