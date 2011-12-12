Вінниччина посідає п’яте місце в Україні по кількості постраждалих від ЧАЕС

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів, в 2012 році підвищиться рівень матеріальних виплат постраждалим внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Попередні перерахунки здійснять регіональні відділення Пенсійного фонду України до 15 грудня 2011 року.

Про це УНІАН-Вінниччина повідомив заступник начальника Головного управління праці та соціального захисту населення у Вінницькій області Анатолій Сопун.

У Вінницькій області, за словами Анатолія Сопуна, станом на 1 січня 2011 року проживає 97 тис. 543 особи, які мають статус відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», серед них ліквідаторів різних категорій 5174 особи, потерпілих – 90747 осіб.

- Для інвалідів-ліквідаторів з 1.01.2012 року відбудеться збільшення перерахунку пенсій і становитиме для І категорії – на 50%, ІІ – 40%, ІІІ – 30%, виходячи з прожиткового мінімуму, тобто розмір пенсій коливатиметься від 1815 до 4129 гривень в залежності від категорії; для інших інвалідів, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою – відповідно І група – на 30%; ІІ – 20%; ІІІ – 15% - зазначає заступник керівника Управління соцзахистуВінниччини. – Для дітей – інвалідів Чорнобиля таке збільшення буде на 18%, а відтак пенсії коливатимуться в межах від 380 до 842 гривень.

Щодо соціального захисту постраждалих громадян, то Анатолій Сопун зазначив, що в області виконується 6 державних програм, головним розпорядником коштів яких є Міністерство соціальної політики України. Обсяг фінансування на 2011 рік складає 30 млн. 551,4 тис. грн. Напрямок фінансується в обсягах, що відповідають потребі в коштах.

На сьогодні однією з головних загальнодержавних проблем, на думку державного чиновника, є неврегульованість законодавства, коли „у законі прописано одне, а виплати здійснюємо, згідно з Постановами Уряду”.

Життєво важливою є проблема щодо збільшення обсягу видатків на забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, безкоштовними медикаментами через визначену мережу аптечних закладів для амбулаторного лікування. Вказана програма фінансується за рахунок коштів міжбюджетних трансфертів, показники яких доводяться області Міністерством фінансів України практично незмінними чотири роки поспіль на рівні 3,5 млн. грн. на рік при мінімальній потребі —5 млн. грн. „Будемо вирішувати, де знайти кошти з керівництвом області, яке протягом попереднього року „перекрили” нестачу”, - зазначив Анатолій Сопун.

Ще одна не менш важлива програма – це оздоровлення дітей і дорослих, що підпадають під дану категорію громадян. Цього року відпочинок, згідно із загальнодержавними тендерами, постраждалі громадяни проводили переважно в Криму та на Закарпатті, діти відпочивали також і на Вінниччині – табори „Подільський Артек”, „Зелена діброва” та санаторій „Авангард”.

Загалом також в майбутньому планується переглядати в державі межі зон радіаційного забруднення, це робитимуть профільні міністерства на підставі заборів води, повітря, перевірки стану грунтів тощо. На Вінниччині 8 районів знаходиться в зоні посиленого радіоконтролю.