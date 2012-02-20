За рік користувачів Інтернетом побільшало на чверть

Зв'язок та інформатизація відіграють важливу роль в розвитку економіки та соціальної сфери. Сектор послуг пошти та зв’язку Вінницької області – це цілісний комплекс, який нараховує 47 підприємств, що надають населенню та іншим користувачам значний обсяг різноманітних послуг.

За 2011 рік обсяг послуг, які надавали підприємства та оператори зв’язку області в порівнянні з попереднім роком зріс на 3% і склав 1813,6 млн.грн. Найбільшим попитом користуються послуги мобільного зв’язку (79% загальнообласного обсягу послуг пошти та зв’язку).

Про це повідомило Головне управління статистики у Вінницькій області.

Динамічними темпами розвиваються сучасні види зв’язку. Доходи, отримані від послуг комп’ютерного зв’язку в порівнянні з 2010 роком зросли на чверть і становили 98,0 млн.грн.

Завдяки активному впровадженню передових технологій все більше громадян звертається до світових інформаційних ресурсів. Останнім часом все активніше розширює свою мережу в регіонах Інтернет. Кількість його абонентів у Вінницькій області станом на 1 січня 2012 року нараховує майже 109 тис. – це на 24% більше ніж на 1 січня 2011 року.

Сучасний мобільний телефон став повноцінним та незамінним помічником ділової людини, набуваючи з кожним днем все новіших функцій. Від надання послуг мобільного зв’язку за 2011 рік одержано 1440,4 млн.грн. доходів і в порівнянні з минулим роком вони зросли на 8%. По чисельності «мобільних» користувачів область займає 12 місце серед регіонів України і нараховує 1,6 млн. абонентів.

Послуги кабельного телебачення надають 11 підприємств області. На 1 січня 2012 року нараховувалось 74 тис. абонентів і в порівнянні з 2011 роком їх кількість збільшилась майже на половину (44,4%).

З появою нових видів зв’язку зменшилися доходи від реалізації послуг телефонного зв’язку: телефонного міського – на 6,0%, телефонного міжміського – на 15,1% і телеграфного – на 36%.

На початок року телефонна мережа області нараховувала 332 тис. основних телефонних апаратів. Кількість основних домашніх телефонних апаратів становила майже 285 тис. одиниць. Станом на 01.01.2012р. в середньому на 100 сімей області припадало 44 телефонних апарати.

За роки незалежності галузь зв’язку стала потужною інфраструктурою і довела свою здатність ефективно і прибутково працювати. Підприємства зв’язку та інформатизації вибудовують свою політику таким чином, щоб створити умови для прискореного розвитку зв’язку та інформатизації, широкого впровадження інформаційних технологій і найсучасніших засобів зв’язку, формування національних інформаційних ресурсів і що не менш важливо, становлення правових відносин у галузі.