Прокуратура реагує на порушення податкового законодавства

Додержання законодавства у сфері оподаткування та стан прокурорського нагляду з цих питань - тема розширеного засідання колегії прокуратури Вінницької області, яке відбулось 30 березня 2012 р. під головуванням виконуючого обов'язки прокурора Вінницької області М.М.Качура.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури у Вінницькій області.

Розглянувши інформацію та врахувавши пояснення щодо даного питання, колегія зазначила, що органами прокуратури області у взаємодії з іншими державними органами вжито ряд організаційних і практичних заходів щодо зміцнення законності у сфері оподаткування.

Так, упродовж минулого та поточного років органами прокуратури області порушено 14 кримінальних справ, у тому числі 6 відносно працівників органів Державної податкової служби, з яких 8 вже скеровано до суду, принесено 37 протестів, внесено 126 подань, порушено 26 дисциплінарних проваджень. За наслідками розглянутих документів прокурорського реагування до відповідальності притягнуто 87 працівників податкової служби області.

Найактивніше реагували на порушення закону Хмільницький міжрайонний прокурор, прокурори Барського, Калинівського районів та міста Вінниці. Певною мірою це сприяло тому, що з початку року податковий борг на економічно активних підприємствах області зменшився з 72 до 53 мільйонів гривень.

Водночас, борг по податкових платежах в регіоні є досить значним і станом на 20.03.2012 складає - 595 млн. грн. В першу чергу, це зумовлено недостатньою роботою органів державної податкової служби області щодо виконання контрольних повноважень за правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів.

Значні порушення та зловживання вчиняються органами податкової служби безпосередньо при проведенні контрольно-перевірочних заходів. Наслідком цього є недодержання строків проведення перевірок, відсутність розрахунків донарахованих сум податків та зборів, підтверджуючих документів про наявність порушень податкового законодавства, неналежне оформлення актів тощо.

Працівники податкової служби за сприяння у ході перевірок вдаються до вимагання від керівників господарюючих суб’єктів хабарів. Зокрема, прокуратурою області порушено кримінальну справу відносно заступника начальника управління ДПС області, який вимагав та одержав 10 тисяч доларів США хабара за непроведення перевірки одного із товариств.

У іншому випадку, працівники ДПІ в м. Вінниці не прийняли та не вручили підприємству податкове повідомлення-рішення, внаслідок чого незаконно звільнили його від сплати до бюджету грошового зобов’язання на загальну суму 10 млн. грн. За вказаним фактом прокуратурою м. Вінниці порушено кримінальну справу.

Поширеного характеру набули порушення Податкового кодексу України при розстроченні та списанні податкового боргу. Такі рішення приймалися Іллінецькою МДПІ, Жмеринською та Козятинською ОДПІ без перевірки фінансового стану підприємства, зазначення періодів сплати розстрочених платежів.

Службові особи Калинівського відділення Козятинської ОДПІ не вживали заходів щодо стягнення штрафних санкцій з платника на суму близько 120 тис. грн. та у подальшому незаконно прийняли рішення про списання податкового боргу. За цим фактом прокуратурою району порушено кримінальну справу.

Працівники податкової служби інколи свідомо ухиляються від встановлення місця знаходження платника податків, не перевіряються джерела доходів засновників і керівників господарюючих суб’єктів, що мають податкові борги. Як наслідок - перевірки щодо повноти нарахування та сплати податкових платежів до бюджету не здійснюються.

Податковими керуючими інколи не досліджується питання наявності основних і оборотних засобів у боржника, а також майна, переданого в оренду. По багатьох боржниках не підготовлено документи для звернення органу державної податкової служби до суду щодо зупинення видаткових операцій на їх рахунках. Такі порушення виявлені в Крижопільській МДПІ, Літинському відділенні Хмільницької ОДПІ, Теплицькому відділенні Гайсинської МДПІ, Тростянецькій ОДПІ.

Неналежно проводиться органами і робота з підприємствами-банкрутами, при значній заборгованості та відсутності майна у боржників, несвоєчасно ініціюються питання щодо порушення справ про їх банкрутство.

У більшості податкових інспекцій області встановлено випадки безпідставної відмови суб’єктам господарювання у реєстрації їх як платників податку на додану вартість, а також порушення під час видачі та скасуванні свідоцтв платників ПДВ.

Органами податкової служби області допускаються порушення закону при притягненні громадян до адміністративної відповідальності. У протоколах не завжди зазначається суть вчинених правопорушень, особам не роз’яснюються їх права, не дотримуються терміни розгляду справ. В окремих випадках працівники податкової служби вдаються до фальсифікації документів. Зокрема, працівники Барської МДПІ складали неправдиві протоколи про адміністративні правопорушення, отримували з громадян та привласнювали кошти, призначені для сплати штрафів. За вказаним фактом прокуратурою Барського району порушено кримінальну справу.

Поза увагою підрозділів податкової міліції залишені питання протидії організованій злочинності, протягом останніх п'яти років ними не викрито жодного злочинного угруповання.

Набули поширення факти проведення документальних перевірок податковими ревізорами-інспекторами зі складенням актів про донараховані податки, які в подальшому документально не підтверджуються, що призводить до закриття порушених кримінальних справ за такими перевірками.

Неналежному виконанню органами податкової служби своїх обов’язків сприяє недостатній відомчий контроль з боку керівництва та працівників відділу внутрішньої безпеки при ДПС області. З часу набрання чинності Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції в Україні» відділом складено лише 3 протоколи про вчинення працівниками податкової служби адміністративних корупційних порушень, один з яких закрито судом за відсутністю складу правопорушення. Упродовж останніх трьох років цим підрозділом не виявлено жодного злочину з ознаками хабарництва.

Колегією визнано, що стан законності у сфері оподаткування потребує покращання, а правозахисна діяльність органів прокуратури - активізації. Визначено ряд заходів щодо посилення нагляду за додержанням податкового законодавства.