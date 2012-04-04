Королевська заяви Донця про звільнення не бачила

Конфузом для очільника Вінницької міськорганізації ВО “Батьківщина” Віталія Донця обернулася прес-конференція його екс-начальниці(?) нардепа Наталі Королевської.

Журналісти поцікавились, чи звільнила вже вона свого колишнього помічника згідно з поданою ним заявою. Це викликало у Королевської неабиякий подив.

- Не знаю, я в пятницю з ним бачилась, він нічого не казав. Навпаки, свого часу він мене довго просив, щоб я взала його помічником народного депутата, - сказала Наталя Королевська.

Нагадаємо, коли 14 березня у Верховній Раді України було офіційно оголошено про виключення Наталії КОРОЛЕВСЬКОЇ з фракції ”БЮТ-Батьківщина”, голова Вінницької міської партійної організації ВО „Батьківщина” Віталій Донець, який на той момент був чинним офіційним помічником Наталії Королевської як народного депутата, заявив УНІАНУ, що його робота в більшості пов’язана з життєдіяльністю нашого міста, і він як член партії „Батьківщина” брав активну участь у чергових виборах Президента України та у виборах до місцевих рад, не будучи помічником жодного народного депутата.

„Я працюю заради громади нашого міста і маю особисту відповідальність перед виборцями Вінниці, які знають мене і мають право спитати з мене. Помічники жодного з народних депутатів не можуть нести персональної відповідальності за дії народних обранців, яким вони підпорядковуються”.

Цього ж дня голова обласної «Батьківщини» Людмила Щербаківська повідомила ВИННИЦА.info, що Донець написав заяву про звільнення його з посади помічника народного депутата Наталії Королівської, але «вона ще не прийняла рішення з цього приводу».