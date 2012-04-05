Посол США задоволений, як розпорядились допомогою

Сьогодні й завтра на Вінниччині перебуватиме Надзвичайний та Повноважний Посол США в Україні Джон Френсіс Теффт.

Пан Посол у Вінниці вже не вперше. Востаннє Джон Теффт відвідував нашу область у січні 2010 року. Тоді він знайомився з процесом демілітаризації ракетних комплексів 9К72 «СКАД» у Калинівці.

Нинішній візит для пана Теффта дуже насичений подіями, втім, як повідомив Посол, він тільки радий ближче познайомитися з нашим краєм. Тим більше, що Вінничина дуже нагадала йому рідний Вісконсін.

Сьогодні вже відбулась протокольна зустріч Надзвичайного та Повноважного Посла США в Україні з головою ОДА Миколою Джигою, головою обласної ради Сергієм Татусяком та вінницьким міським головою Володимиром Гройсманом.

За словами губернатора, тем для розмови під час зустрічі було чимало, - від торговельного обороту між країнами до особливостей місцевого самоврядування і підготовки до парламентських виборів.

Про це журналістам пан Посол та керівники області розповіли під час брифінгу.

Що стосується економічної складової співпраці, за словами Миколи Джиги, зовнішньоторговельний оборот між Вінниччиною і США за 2011 рік зріс втричі і склав понад 6.5 млн. долларів. Обсяги імпортних надходжень зросли порівняно з 2010 роком у 5 разів і сягнули 5.5 млн. дол. США.

Вінниччина експортувала до США натуральний мед, спирт етиловий, напої алкогольні, пальта, напівпальта, плащі тощо.

Експорт до США здійснювали ТОВ “Інтер-фуд”, ПАТ “Поділля”, ДП УКГ “NEMIROFF”, Тов “Сільськогосподарське підприємство “Мед Поділля”, ТОВ “Гамма”, ТОВ “Гайсинський консервний комбінат”, ДН ВП “Геосистема”, ТОВ “Еко-Сфера”, ТОВ “Сотка-7”, ДО “Вінницятрансприлад” і ДП “Ензим”.

Імпортерами американського устаткування і обладнання були, зокрема, такі потужні компанії як ТОВ Елеваторна компанія “Кряж” та ТОВ “Аграна Фрут Україна” тощо.

З можливих сфер подальшого економічного співробітництва розглядались розвиток транзитно-логістичного та інфрастуктурного напрямків і встановлення контактів з американськими підприємцями щодо експорту сільгосппродукції.

Йшлося і про питаня співпраці у суспільній та гуманітарній сферах. Зокрема, щодо участі української молоді та третього сектору в програмах розбудови демократичного суспільства.

Не проти американці долучитися до реформування вітчизняної медицини. За словами Джона Теффта, тамтешні фахівці готові поділитись досвідом і огранізувати обмін студентами та молодими фахівцями в сфері освіти і науки на базі вінницького медуніверситету та інших вишів.

Пан Посол пообіцяв, що попри певні бюджетні труднощі у США тамтешнній Конгрес виділив кошти для подальшого фінансування низку проектів в Україні, а значить — і на Вінниччині.

Не в останню чергу через те, як в області розпорядились американською допомогою, отриманою раніше. За словами Джона Теффта, на Вінниччині нею розпорядилися дуже ефективно.