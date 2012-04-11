Кримінальні справи «заохотять» керівників виплачувати борг по зарплатні

Захист конституційних прав громадян на отримання заробітної плати є пріоритетним напрямком роботи органів прокуратури Вінницької області. Найбільш поширеним порушенням трудових прав громадян є несвоєчасна виплата заробітної плати і порушення при розрахуванні з працівниками.

Про це на прес-конференції 11 квітня зазначив прокурор Вінницької області Олександр Мрихин.

- За оперативними даними на 1 квітня 2012 року, заборгованість по зарплатні в області складає 13 мільйонів 900 тисяч гривень. В тому числі, на активних підприємствах - 4,3 млн.грн., на підприємствах-банкрутах – 8,3 млн. грн., на неактивних – 1,3 млн.грн.

В поточному році за результатами проведених перевірок органами прокуратури порушено 10 кримінальних справ, внесено майже 100 документів прокурорського реагування. До відповідальності притягнуто 42 посадові особи. За актами прокурорського реагування виплачено більше 11 млн.грн, - зазначив Олександр Мрихин.

Як повідомив прокурор Вінниччини, найбільш дієвим способом заставити керівників підприємств виплачувати зарплатню, є порушення кримінальних справ за ст.175. Такі дієві заходи спонукають керівників знаходити кошти і виплачувати зарплатню.

Зокрема, в березні 2012 року порушено справу по заборгованості із зарплатні проти директора ПАТ «Південьзахідшляхбуд» на суму 4,7 млн.грн. В рамках розслідування кримінальної справи керівник виплатив все до останньої копійки.

Такі ж факти були по підприємствах ВАТ «Калинівське підприємство «Райагрохім», де заборгованість складала майже 500 тис.грн. Проте директор «схаменувся» запізно, і справа знаходиться в суді.

Також боржниками є підприємство «Медтехніка ЛТД» та «45-ий Експериментальний механічний завод», де директори підприємств виплатили своїм працівникам зарплатні на суму більше 700 тисяч гривень.

Прокурор області зазначив, що контроль за дотриманням трудового законодавства в частині сплати заробітної плати стоїть на контролі прокурорів різного рівня – від міського (районного) – до обласного.