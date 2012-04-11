На Вінниччині - сезон алергій

На вінничан, схильних до полінозів(алергічного нежитю), чекають важкі часи, позаяк попри холодну погоду розпочалося продукування деревами значної кількості алергенного пилку.

За словами керівника Аеробіологічної дослідницької групи ВНМУ, доцента кафедри фармації Вікторії Родінкової, цьогоріч, згідно із дворічним циклом, пилкування дерев очікується особливо інтенсивним.

Скажімо, напровесні 2010 року в кубометрі повітря містилось до 1500 зерен пилку. Тим часом пороговою важається концентрація пилку багатьох видів дерев вже за наявності в кубометрі повітря 100 зерен.

Інтенсивного пилкування науковці з Аеробіологічної групи очікують вже з 20 квітня.

Наразі ж вінницьким алергікам, а їх близько 15 тисяч, найбільше дошкуляє пилок вільхи та новий як для подолян алерген - пилок ліщини. Не звиклим до нього людям достатньо вдихнути повітря, в я кому міститься 20-30 зерен пилку, аби почуватися зле.

Першу ж п'ятірку дерев, чий пилок викликає полінози, складають вільха, береза, граб, ліщина і дуб.

З огляду на те, що від алергічних полінозів потерпає 5-6% населення, і хвороба ця передається у спадок, ситуація вартує посиленої уваги. Насамперед, з боку людей, кого зачепила ця проблема.

- Відчувши симптоми полінозу не обов'язково йти за направленням на алергологічне обстеження до сімейного лікаря, - каже головний позаштатний алерголог м. Вінниці Борис Стремедловський. - Алергія на пилок відноситься до гострих станів, які можна зняти лише у спеціалізованому кабінеті, і зробити це потрібно якнайшвидше.

Зауважимо, симтоми полінозу дуже нагадують звичайну застуду. Отож, якщо ви маєте хоча б якийсь натяк, що вони спричинені саме реакцією організму на пилок — бігом до лікаря, аби не гробити себе антибіотиками, поки алергічний нежить не переросте у бронхіальну астму.

У Вінниці кабінет лікаря-алерголога знаходиться в амбулаторно-діагностичному відділенні МКЛ№1, що на в. Хмельницьке шосе, в приміщенні хірургічного корпусу.

А щоб мати змогу спланувати своє життя й мінімізувати вплив висняного пилкування на здоров'я та якість життям, алергікам пропонують замовити безкоштовний алергопрогноз.