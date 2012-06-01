Для майбутніх вінницьких підприємців створять бізнес-інкубатор

Виконком Вінницької міської ради затвердив «Програму розвитку малого підприємництва на 2012-2013 роки”. Програма містить комплекс взаємопов'язаних завдань і заходів, які передбачається реалізувати поетапно, - у ІІ півріччі 2012 року та впродовж 2013 року.

- Заходи Програми розвитку малого підприємництва міста сформовані за пріоритетними напрямками, зокрема впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності, спрощення та вдосконалення дозвільних процедур; фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка; ресурсне та інформаційне забезпечення, формування інфраструктури, - говорить директор Департаменту економіки та інвестицій Вінницької міської ради Галина Якубович. - По кожному із цих напрямів розроблено ряд заходів, виконання яких дозволить покращити клімат для розвитку підприємництва у місті, а також створити нові робочі місця у секторі бізнесу.

Серед нововведень - впровадження програмних засобів SMS-інформування про виконані роботи заявників адміністративних послуг, а також визначення переліку адмінпослуг та розробка механізмів їх дистанційного отримання через мережу Інтернет.

Крім того, для подальшого удосконалення та підвищення ефективності роботи «Прозорого офісу» планується здійснити анкетування заявників.

Заплановано також налагодити роботу та забезпечити функціонування 3-х центрів адміністративно-соціальних послуг в районах - аналогів «Прозорого офісу» (на проспекті Космонавтів,30, вулицях Островського, 85 та 50-річчя Перемоги,7).

З метою формування елементів інфраструктури з підтримки підприємництва передбачається: розробити концепцію створення та функціонування міського бізнес-інкубатора. Йдеться про те, що суб'єкти малого підприємництва, фізичні особи-підприємці та безробітні, які бажають розпочати власну справу, зможуть набути стартових навичок та розвивати мале підприємництво саме за допомогою програми бізнес-інкубатора, який передбачає створення максимально сприятливих умов для розвитку підприємництва.

Також буде запроваджено проект зі створення бізнес-центру (кадрового центру) з застосуванням новітніх методик профорієнтаційної підготовки та перепідготовки кадрів для сфери малого бізнесу. В рамках роботи бізнес-центру передбачається створити об'єднання підприємців та вишів (кластер), яке дозволить вирішити питання працевлаштування випускників вищих навчальних закладів. Зокрема планується залучати студентську молодь до досліджень та розробок у сфері розвитку бізнесу на конкурсній основі.