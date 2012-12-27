Калетнік-молодший розкритикував медреформу на Вінниччині

Перший заступник голови Верховної Ради Ігор Калетнік зажадав від нового складу Кабміну нових підходів у вирішенні наболілих проблем економіки і соціальної політики держави, бо тільки виконання цієї умови забезпечить зміну негативного ставлення до реформ з боку українців на позитивне, - повідомляє UBR

Зокрема, Калетнік нагадав главі МОЗу Раїсі Богатирьовій що медична реформа, яка стартувала півтора роки тому у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві, викликає невдоволення у 95% населення цих регіонів.

- Не задоволені як пацієнти, так і медичні працівники. Вони справедливо вважають, що способи впровадження реформи руйнують існуючу систему медичних установ, а можливість надання якісної медичної допомоги рідшає, - зазначив Ігор Калетнік.

На його думку, нововведення, пов'язані із створенням системи сімейної медицини та сімейних лікарів, при застосуванні на практиці, виявилися не до кінця продуманими, адже в Україні відсутня система підготовки лікарів сімейного типу та перепідготовки існуючого медперсоналу.

- Лікарів різних напрямків просто поставили до відома, що вони стали сімейними лікарями. Про який кваліфіковану допомогу тут може йти мова?», - підкреслив віце-прем'єр-спікер.

Ще одним негативним наслідком реформи Ігор Калетник називає катастрофічне недофінансування системи охорони здоров'я. У бюджеті 2013 року на потреби відомства заклали лише 9 мільярдів гривень.

- Навіть у чотирьох пілотних регіонах, в яких впроваджують медичну реформу, брак коштів не дозволяє медичним установам покривати витрати на опалення, електроенергію і зарплати, не кажучи вже про медикаменти і харчування для хворих. Зарплата медичного працівника не відповідає рівню. Оклад лікаря без категорії - тільки 1445 гривень. Такий рівень оплати праці призводить до демотивації в роботі, і знижує престиж професії», - сказав він.

