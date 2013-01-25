Медики тренуватимуться приймати складні пологи на симуляторах

Медична галузь Вінниччини отримала 125 тисяч швейцарських франків для створення симуляціного тренінгового центру з підготовки акушерів та гінекологів. Кошти надійшли в рамках програми «Здоров’я матері та дитини». Медиків навчатимуть сучасних перинатальних технологій.

Про це повідомила керівник офісу з впровадження Українсько-швейцарської програми «Здоров’я матері та дитини» Наталія Рябцева.

«В рамках програми «Здоров’я матері та дитини» на створення симуляціно- тренінгового центру у Вінниці виділено 125 тисяч швейцарських франків. Вже укладено договори з фірмою-виробником обладнання. До середини квітня центр запрацює і буде проведено перше навчання для спеціалістів. Центр працюватиме у Вінницькій обласній клінічній лікарні ім. Пирогова. Це оптимальна локація, адже там працює потужне відділення патології вагітних, на базі якого планується створення перинатального центру ІІІ рівня», сказала Н. Рябцева.

За її словами, симуляційні тренінгові центри – це сучасна міжнародна методика для навчання медичного персоналу, яка полягає в тому, що лікарі відпрацьовують практичні навички не на пацієнтах, а на манекені, який максимально точно відтворює живого пацієнта. Це псевдо-мама, яка народжує дитину, або «новонароджений», який може симулювати різні стани.

Спочатку навчать команду тренерів, яких підберуть з провідних практикуючих акушерів-гінкологів. В процесі тренінгу вони навчатимуть лікарів та медперсонал, які працюватимуть «бригадою», - моделюватимуться складні ситуації з подальшим аналізом дій персоналу. Основна цільова аудиторія тренінгового центру - це лікарі з районних лікарень. Згодом на базі центру зможуть практикуватися й студенти Вінницького національного медуніверситету.

Для України симуляційно-тренінгові центри - медичне ноу-хау. Окрім Вінниці, їх створять ще в трьох регіонах-партнерах Програми, - на Волині, Івано-Францівщині та в АР Крим.