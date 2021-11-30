Партійні квитки отримали громадяни з російськими паспортами.

Сто мешканців окупованих Росією територій Донбасу вступили у правлячу партію РФ "Єдина Росія".

Про це пише видання Новости Донбасса.

Партійні квитки отримали громадяни з російськими паспортами.

"Сьогодні за дорученням секретаря генради партії "Єдина Росія" перші 100 мешканців Донбасу – громадяни Росії – отримали партійні квитки Всеросійської політичної партії "Єдина Росія", – заявив російський депутат Віктор Водолацький, цитує сепаратистський ресурс "ДАН".

Читайте такожОкупанти обстріляли Станицю Луганську: люди залишилися без світлаВибори у Держдуму РФ стартували 17 вересня. З цієї нагоди усіх мешканців ОРДЛО, котрі мають російський паспорт, закликали долучитися до обрання депутатів РФ через електронну систему або шляхом очного голосування у Росії.

Окупаційна влада "ЛДНР" на дні виборів організували спеціальні рейси для виїзду громадян до дільниць у Ростовську область, інші поїздки протягом трьох днів з ОРДЛО обмежені.

Крім того, Росія відкрила незаконні дільниці у Криму. А в ЄС заговорили про невизнання результатів голосування, якщо з’являться сумніви у їхній фальсифікації.

На окупованій частині Донбасу монопольне становище спостерігається саме у партії Путіна "Єдина Росія".

Україна спершу висловила рішучий протест і закликала світову спільноту бойкотувати результати парламентських виборів. 17 вересня стало відомо, що РНБО запровадить санкції проти осіб, причетних до незаконної організації російських виборів в Україні.

Війна на сході України

Збройний конфлікт на Донбасі Росія розпочала у квітні 2014 року – після окупації російськими війська Криму.

Підконтрольні Кремлю провокатори почали підбурювати місцеве населення й самі брати участь у проросійських акціях.

Невдовзі керовані російськими спецслужбами "протести" переросли у захоплення будівель органів місцевого самоврядування і закінчилися проголошенням "республік", легітимність яких визнає тільки Москва та її близькі сателіти.

За окупацію Криму та окремих територій Донецької і Луганської областей США і ЄС запровадили низку санкцій проти Кремля.

Сам Путін причетність своєї країни до розв’язання конфлікту на Донбасі заперечує, стверджуючи, що російських військ в ОРДЛО "немає".

При цьому Росія намагається схилити Україну до прямих переговорів з бойовиками, заявляючи, що є лише "третьою стороною", аби зняти з себе відповідальність за розпочату агресію й уникнути посилення санкцій.

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Автор: Яна Ставська