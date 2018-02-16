Росія не зацікавлена в анексії Донбасу – Порошенко

20:11, 16 лютого 2018
Війна
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Росія також не зацікавлена включити до свого складу Донбас, вважає Порошенко / фото Лана Борисова, Facebook

Читайте такожПорошенко розповів, які теми обговорював з Путіним по телефону Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив під час виступу на панельній дискусії «Оборонне співробітництво в ЄС та НАТО: більш європейське, більш тісне, більш спроможне?» в рамках Мюнхенської конференції з питань безпеки.

«Росія прийшла до Криму не для захисту прав і свобод народу - вони порушуються Росією скрізь, і найбільш жорстоко щодо кримських татар», - зазначив він.

«Росія також не зацікавлена включити до свого складу Донбас - ця територія зазнала військового нападу Кремля, щоб ослабити та дестабілізувати Україну», - додав Порошенко.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" з його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії.

18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели низку економічних санкцій проти РФ.

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