Росія не зацікавлена в анексії Донбасу – Порошенко

За словами президента, територія Донбасу зазнала військового нападу Кремля, щоб ослабити та дестабілізувати Україну.

Президент України Петро Порошенко заявляє, що Росія не зацікавлена в анексії Донбасу, вона хоче ослабити та дестабілізувати Україну.

Читайте такожПорошенко розповів, які теми обговорював з Путіним по телефону Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив під час виступу на панельній дискусії «Оборонне співробітництво в ЄС та НАТО: більш європейське, більш тісне, більш спроможне?» в рамках Мюнхенської конференції з питань безпеки.

«Росія прийшла до Криму не для захисту прав і свобод народу - вони порушуються Росією скрізь, і найбільш жорстоко щодо кримських татар», - зазначив він.

«Росія також не зацікавлена включити до свого складу Донбас - ця територія зазнала військового нападу Кремля, щоб ослабити та дестабілізувати Україну», - додав Порошенко.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" з його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії.

18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели низку економічних санкцій проти РФ.