Правозахисники оприлюднили докази тортур і вбивств, здійснених росіянами та їхніми поплічниками на Донбасі

Зібрано свідчення 138 військових і цивільних осіб, які потрапляли в полон до бойовиків у "ДНР". Інформацію буде передано до Міжнародного кримінального суду.

Правозахисники з громадської організації Truth Hounds та Української Гельсінської спілки з прав людини презентували звіт «Підвали.rar» з аналізом доказів злочинів проти людяності, вчинених сепаратистами так званої «ДНР» та підрозділами збройних сил Російської Федерації у період 2014-2015 років.

Як передає кореспондент УНАН, про це повідомив дослідник, документатор воєнних злочинів ГО Truth Hounds Роман Авраменко під час прес-конференції сьогодні в Києві.

Читайте такожЗвільнений боєць "Азова" розповів про катування у полоні бойовиків

«Мета цього звіту – передати до Міжнародного кримінального суду докази цих злочинів і імена підозрюваних для того, щоб міжнародне правосуддя переслідувало злочинців, коли до них не може дотягнутися українська Феміда», - сказав Авраменко.

За його словами, зібрано свідчення 138 військових і цивільних осіб, які потрапляли в полон до бойовиків у "ДНР" у період із серпня 2014 року (Іловайська подія) і по кінець січня 2015 року (битва за Донецький аеропорт). Авраменко уточнив, що у звіті описано п'ять місць несвободи у Донецькій області: на території Донецька, Сніжного, Дмитрівки, Горлівки та Чистякового (Тореза).

Він додав, що у звіті наведено беззаперечні докази тортур над цивільним населенням та солдатами ЗСУ, нелюдського поводження, що принижує гідність людини, вбивств полонених, імітації розстрілів, вербування у збройні сили бойовиків, використання неповнолітніх для «служби» в незаконних збройних формуваннях та фактів сексуального насильства.

Говорячи про злочини, які застосовували щодо полонених, то як зазначив Авраменко, це «весь спектр порушень міжнародного гуманітарного права» – нелюдське поводження, побиття, тортури, гендерна дискримінація та сексуальні зґвалтування.

Правозахисники також зібрали імена осіб, які мають бути притягнуті до відповідальності за ці злочини.

«Ми впевнені, що вкрай важливо ретельно і ґрунтовно розслідувати всі ті події й притягнути відповідальних за міжнародні злочини осіб до суду в рамках незалежного та неупередженого засідання, гарантуючи повну повагу до основних прав і справедливий судовий розгляд», – зазначив Авраменко.

Як повідомляв УНІАН, раніше місія ООН зафіксувала випадки жорстокого катування заручників, звільнених з ув`язнення на Донбасі.