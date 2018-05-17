Нацгвардія отримала півтисячі американських гранатометів (фото)

На військових навчаннях бійці Нацгвардії високо оцінили ефективність нового комплексу.

Нацгвардія отримала перші півтисячі ручних протитанкових гранатометів RSRL-1 виробництва США.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що державним науково-дослідним інститутом МВС розроблено програму навчання особового складу та методику експлуатації нової зброї.

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40-мм комплекс РПГ-1 запущено у виробництво компанією AirTronic у 2016 році і є ефективним для ураження вогневих засобів та броньованих цілей противника. Прицільність стрільби 800 м, сумісний зі усіма існуючими пострілами РПГ, живучість ствола - 1000 пострілів.

При виробництві комплексу використовуються сучасні матеріали, що дозволяє зменшити масу гранатомета, спростити експлуатацію, збільшити дальність стрільби та поліпшити ресурс боєздатності при збереженні ефективної архітектури прототипу.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня Держдепартамент США схвалив продаж Україні 210 протитанкових ракет Javelin і 37 пускових установок до них на загальну суму близько 47 млн доларів.

30 квітня Порошенко повідомив, що в Україну доставили протитанкові ракетні комплекси Javelin.