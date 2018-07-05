Російські окупанти готують майбутнє "гарматне м'ясо" у дитячих таборах Луганської області - ІС

Російські куратори продовжують залучати молодь до «юнацьких воєнізованих формувань» для подальшої участі у бойових діях.

Російські куратори на території дитячих таборів на окупованій частині Луганської області продовжують проводити підготовку молоді до участі в бойових діях у складі незаконних «юнацьких воєнізованих формувань».

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив координатор групи «Інформаційний спротив», народний депутат Дмитро Тимчук.

«Російські окупанти готують майбутнє «гарматне м'ясо» в дитячих таборах Луганської області. За інформацією групи ІС, російські окупаційні власті на окупованих територіях Луганської області та їхні російські куратори продовжують залучати молодь до «юнацьких воєнізованих формувань» для здійснення «морально-психологічної підготовки» для подальшої участі в бойових діях у лавах «2 АК ЛНР», - повідомив він.

Так, за словами Тимчука, на базі дитячого оздоровчого табору «Мрія» (с. Великий Суходіл) окупаційна адміністрація Краснодонського району з 29 червня по 8 липня проводить «патріотичні» польові збори молоді.

«У даних заходах беруть участь близько 700 осіб з числа курсантів ГО «Військово-патріотичне об'єднання «Перевал» (м. Перевальськ) і актив ГО «Десантно-патріотичний спортивний клуб «Школа мужності» (м. Свердловськ). Керівником «Школи мужності» є В'ячеслав Домрачов, за словами якого учасники десантно-патріотичного спортивного клубу активно допомагали НЗФ «ЛНР» під час бойових дій на території Свердловського і Краснодонського районів Луганської області влітку 2014 року. Основним завданням даних зборів є «патріотичне виховання» і початкова військова підготовка молоді», - написав Тимчук.

Він також зазначив, що учасники зборів вивчають правила використання вогнепальної зброї, основи рукопашного бою, орієнтування на місцевості тощо.