Кремль потрапив у "глухий кут": Тимчук назвав два сценарії дій окупантів на Донбасі під час ЧС-2018

За словами Тимчука, у Кремлі зараз на роздоріжжі: з одного боку, їм треба, на їхню думку, завдавати якісь "превентивні удари", щоб не допустити міфічної «широкомасштабної наступальної операції з боку ЗСУ». З іншого боку, необхідно зобразити безпеку.

Напередодні ЧС-2018 для окупаційного контингенту на Донбасі була вказівка на зменшення бойових дій, однак її можуть й скасувати.

Про це в інтерв’ю виданню «Апостроф» заявив координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук.

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«Кремль зараз знаходиться в цікавому глухому куті. З одного боку, зрозуміло, що для росіян дуже важливо провести цей захід з тим, щоб заманити якомога більше представників західних країн. Кремлю потрібно показати, що Росія – відкрита країна, що насправді на Заході її люблять і так далі. У політичному плані проведення цього чемпіонату має для них архіважливе значення. Якщо залучати представників західних країн, то потрібно показати, що Росія безпечна. Ми знаємо, що деякі заходи в межах ЧС-2018 будуть проводитися в Ростові, тобто зовсім недалеко від окупованих областей. У цьому плані ми вже бачимо, що Росія проводить певні заходи: російське телебачення розповідає про те, що зводяться якісь споруди на неконтрольованій Україною ділянці кордону з Росією, тобто там, де Росія межує з ОРДЛО», – пояснює Тимук.

За його словами, існує вказівка, принаймні, на ділянці, яка межує з ОРЛО, про те, щоб дуже жорстко обмежити рух приватного транспорту, рейсових автобусів, які здійснюють перевезення між ОРДЛО і РФ. Це робиться для того, аби показати, що Росія безпечна.

«За логікою, Кремль якраз повинен давати вказівки на деескалацію, як це було під час виборів президента РФ у березні, щоб дотримувався якийсь режим тиші, а обстрілів було якомога менше. З іншого боку, сильно розкручується карта того, що Україна може скористатися ЧС-2018 і почати силову операцію на Донбасі. Якраз до цього в Москві й прив'язують переформатування АТО в ООС незадовго до ЧС-2018», – зазначив координатор ІС.

Він підкреслює, що у Кремлі зараз на роздоріжжі: з одного боку, їм треба, на їхню думку, завдавати якісь "превентивні удари", щоб не допустити міфічної «широкомасштабної наступальної операції з боку ЗСУ». З іншого боку, необхідно зобразити безпеку.

«Наразі ми бачимо, що вони зберігають градус напруженості, хоча певна деескалація все-таки спостерігається. Важко сказати, що вирішать у Кремлі: зривати міфічний наступ ЗСУ або зображати безпеку», – резюмував Тимчук.