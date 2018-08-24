«Запорізька Січ» і «Холодний Яр»: Порошенко присвоїв військовим частинам нові найменування
Президент, верховний головнокомандувач Збройних сил України Петро Порошенко присвоїв почесні найменування 7 військовим частинам Збройних сил та трьом загонам Державної прикордонної служби.
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Як повідомили УНІАН у прес-службі президента України, відповідні рішення ухвалено з метою відновлення історичних традицій національного війська щодо назв військових частин, зважаючи на зразкове виконання поставлених завдань, високі показники в бойовій підготовці.
Під час параду до Дня Незалежності України глава держави вручив нові бойові прапори військовим частинам.
Згідно з указами, 3-му окремому полку Спеціального призначення присвоєно почесне найменування «імені князя Святослава Хороброго», 15-й бригаді транспортної авіації - почесне найменування «імені авіаконструктора Олега Антонова».
30-й окремій механізованій Новоград-Волинській Рівненській бригаді присвоєно почесне найменування «імені князя Костянтина Острозького», 55-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-полковника Василя Петрова - почесне найменування «Запорізька Січ».
Також присвоєно почесне найменування 56-й окремій мотопіхотній бригаді, відтепер вона іменуватиметься – 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада.
93-й окремій механізованій Харківській бригаді присвоєно почесне найменування «Холодний Яр». 406-й окремій артилерійській бригаді - почесне найменування «імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова».
Крім того, 3-му прикордонному загону Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України присвоєно почесне найменування «імені Героя України полковника Євгенія Пікуса».
27-му прикордонному загону Західного регіонального управління Держприкордонслужби України - почесне найменування «імені героїв Карпатської Січі».
31-му прикордонному загону Західного регіонального управління ДПСУ присвоєно почесне найменування «імені генерал-хорунжого Олександра Пилькевича».