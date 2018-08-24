«Запорізька Січ» і «Холодний Яр»: Порошенко присвоїв військовим частинам нові найменування

Під час параду до Дня Незалежності України голова держави вручив нові бойові прапори військових частин.

Президент, верховний головнокомандувач Збройних сил України Петро Порошенко присвоїв почесні найменування 7 військовим частинам Збройних сил та трьом загонам Державної прикордонної служби. Читайте такожПрезидент присвоїв звання Герой України двом офіцерам - учасникам АТО, одному посмертно Як повідомили УНІАН у прес-службі президента України, відповідні рішення ухвалено з метою відновлення історичних традицій національного війська щодо назв військових частин, зважаючи на зразкове виконання поставлених завдань, високі показники в бойовій підготовці. Під час параду до Дня Незалежності України глава держави вручив нові бойові прапори військовим частинам. Згідно з указами, 3-му окремому полку Спеціального призначення присвоєно почесне найменування «імені князя Святослава Хороброго», 15-й бригаді транспортної авіації - почесне найменування «імені авіаконструктора Олега Антонова». 30-й окремій механізованій Новоград-Волинській Рівненській бригаді присвоєно почесне найменування «імені князя Костянтина Острозького», 55-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-полковника Василя Петрова - почесне найменування «Запорізька Січ». Також присвоєно почесне найменування 56-й окремій мотопіхотній бригаді, відтепер вона іменуватиметься – 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада. 93-й окремій механізованій Харківській бригаді присвоєно почесне найменування «Холодний Яр». 406-й окремій артилерійській бригаді - почесне найменування «імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова». Крім того, 3-му прикордонному загону Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України присвоєно почесне найменування «імені Героя України полковника Євгенія Пікуса». 27-му прикордонному загону Західного регіонального управління Держприкордонслужби України - почесне найменування «імені героїв Карпатської Січі». 31-му прикордонному загону Західного регіонального управління ДПСУ присвоєно почесне найменування «імені генерал-хорунжого Олександра Пилькевича».

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