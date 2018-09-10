Бойовики "повісили" вбивство Захарченка на цапа-відбувайла, який давно мав сидіти як "агент СБУ" - ЗМІ

Терористи розкрили вбивство Захарченка два рази: в 2016-му і в 2018-м.

Відразу після ліквідації курячого маршала Олександра Захарченка в "ДНР" показали відеозапис "визнання" "українського диверсанта". Для створення цього фейку керівництву бойовиків довелося викликати з пиятики актора, якого залучають у подібних випадках.

Про це пише "Без Табу".

Через кілька годин після передислокації Захарченка в чистилище бойовики опублікували "запис допиту" затриманого "за теракт" "диверсанта" в YouTube.

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Втім, продуманою цю акцію назвати не можна, оскільки у "найманця СБУ" можна без зусиль впізнати людину, яку, як стверджували підконтрольні окупантам ЗМІ, вже саджали у в'язницю "ДНР".

У 2016-му році російські терористи публікували записи свідчень, які нібито робив засуджений до 14 років ув'язнення чоловік. Тоді він "намагався підкласти вибуховий пристрій в Донецьку для вбивства Захарченка".

Судячи з версії окупантів, він вийшов на волю і знову взявся за своє.

Нагадаємо, лідера терористів "ДНР" Захарченка 31 серпня вибухом вбило в кафе "Сєпар".

Росія намагається повісити вбивство на Україну та всіляко погрожує, але СБУ припускає, що це результат внутрішніх розборок.