ОБСЄ розповіла, що бойовики зробили з аеродромом в окупованому Луганську

На аеродромі на південно‑східній околиці Луганська тепер стрільбище терористів.

На аеродромі на південно‑східній околиці Луганська БПЛА місії ОБСЄ виявив нещодавно вирівняне полі, навколо якого були зведені берми.

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Про це повідомляє прес-служба місії. "За оцінкою, це було нещодавно облаштоване стрільбище, яке є частиною полігону (в межах зони безпеки)", - зазначили в ОБСЄ.

На відстані приблизно 100 м до південно‑сходу від стрільбища БПЛА СММ також зафіксував чоловіка, який, за оцінкою, був членом незаконних збройних формувань.

Раніше журналісти показали, чим живе окупований Вуглегірськ через майже чотири роки після активних бойових дій та окупації.