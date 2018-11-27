Російські військові експерти заговорили про можливу зимову війну за коридор до Криму

Мета операції, на думку експерта, може бути обмежена узбережжям до Бердянська або ж узбережжям до Мелітополя, Генічеська та Чонгара.

Російські військові експерти заговорили про те, що найближчим часом може початися зимова кампанія по остаточному витісненню України з Азовського узбережжя.

Про це йдеться у статті «Перша кров можливої зимової війни», яку у вівторок, 27 листопада, опублікувало російське видання «Новая газета».

«З літа 2015-го в штабах НАТО і в Пентагоні було чимало дискусій про можливість такого походу з метою пробити так званий «сухопутний коридор до Криму». Начебто із запуском Кримського моста цей «коридор» став неактуальним, але тепер стало незрозуміло, чи то морська база в Бердянську так сильно налякала Москву, чи то з Кримським мостом виникли серйозні проблеми, які поки що тримають у таємниці, то чи і те і інше відразу», - пише оглядач видання Павло Фельгенгауер.

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На його думку, історія з захопленням прикордонною службою ФСБ РФ за підтримки сил Чорноморського флоту катерів ВМС України — «Нікополь» і «Бердянськ» найближчим часом може перерости в військову кампанію, внаслідок якої Росія спробує остаточно витіснити Україну з Азовського узбережжя.

«Мета операції може бути обмежена узбережжям до Бердянська. Або до Мелітополя, Генічеська та Чонгара, якщо сухопутний коридор до Криму» і справді потрібний», - зазначив експерт.

Фельгенгауер вважає, що в такому разі Росії доведеться масово ввести регулярні російські війська, особливо в тому випадку, якщо вони будуть діяти під прикриттям «ополчення» і без авіапідтримки. На його думку, прифронтовий Маріуполь можна порівняно легко обійти і відрізати, а місто потім, можливо, доведеться штурмувати, як Алеппо, з великими руйнуваннями».

Також експерт припускає, що західні країни в такій ситуації введуть додаткові санкції проти Росії, проте тотального ембарго на експорт російського газу і нафти не буде.

«Все одне убивче тотальне ембарго на експорт російського газу і нафти західні лідери не введуть, тим більше взимку, як його ніколи не вводили в радянський час і за тими же причинами — ціновий шок і економічний спад перед виборами нікому на Заході не потрібен», - вважає він.

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Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія заблокувала прохід до Керченської протоки українському буксиру "Яни Капу" і двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту в Одесі в порт Маріуполь.

У командуванні ВМС підкреслили, що про намір здійснювати перехід заздалегідь була поінформована російська сторона відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

Російський прикордонний корабель "Дон" протаранив український рейдовий буксир, в результаті чого він був зруйнований. Крім того, при виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливість проходження через протоку.

Шістьох українських військовослужбовців поранено, решта членів екіпажів потрапили в полон. Всього в полон було захоплено 24 українських військовослужбовців.

Сьогодні, 27 листопада, в так званих «судах» в окупованому Криму почали обирати запобіжні заходи взятим у полон українським морякам. Їх звинувачують у незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК РФ, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років).

Правозахисники наполягають, що, згідно з Третьою Женевською конвенцією від 12 серпня 1949 року про поводження з військовополоненими, захоплені військовослужбовці ВМС України є військовополоненими.