Ветеран ЦРУ назвав головну мету Путіна в Україні

Джек Девайн вважає, що президент Росії хоче встановити контроль над країнами-сусідами.

Головна мета голови Кремля Володимира Путіна - відвоювати більшу роль на світовій арені, і така політика загрожує Україні.

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Про це повідомляє ТСН.ua з посиланням на заяву ветерана ЦРУ Джека Девайна, якого називають "головним шпигуном Америки".

На його думку, Путін намагається повернути Росії вплив, зіставний з СРСР.

"Радянський Союз був більшою країною з більш сильною армією і економікою. Росія не такий великий гравець, але в неї є ядерна зброя. Основна мета Путіна - спробувати відвоювати більшу роль на світовій сцені і саме це загрожує Україні. Щоб повернути вплив зіставний з тим, що був у СРСР, Москві потрібен контроль над країнами-сусідами", - пояснив Девайн, який пропрацював в американському розвідувальному управлінні понад 30 років.

Він також зауважив, що така політика російського президента - не далекоглядна, до того ж не відповідає реаліям сьогодення. "Я вважаю, що Путін - дуже ефективний тактик, але значно слабший стратег. У нього стара та короткострокова стратегія, яка розрахована на внутрішнього споживача. Він не здобуває союзників, а отримує більше ворогів. Вашингтон змінюється, стає більш реалістичним у своїх оцінках Росії", - пояснив експерт.

Джек Девайн - ветеран ЦРУ, який пропрацював у управлінні з 1967 по 1999-й роки. Він брав участь у наймасштабніших операціях американської розвідки, зокрема, воєнному перевороті в Чилі в 1973 році, а також захопленням наркобарона Пабло Ескобара у 1993-му.

Нині Девайн працює у приватному секторі, а в Київ приїхав презентувати власну книгу "Вдале полювання. Історія головного шпигуна Америки".